Halo Infinite: disponibile il trailer dedicato alla campagna!

Nel corso di uno showcase dedicato, Microsoft e 343 Industries hanno mostrato del nuovo materiale sulla campagna di Halo Infinite, divulgando anche uno spettacolare trailer che non fa altro che alzare l’asticella dell’hype

Il parco titoli esclusivi di Microsoft sta per espandersi con due uscite di pregio molto attese da gran parte dei videogiocatori. Se Forza Horizon 5 vedrà ufficialmente la luce nel mese di novembre, a dicembre potremo finalmente mettere le mani sul già rimandato e chiacchierato Halo Infinite. Nonostante uno sviluppo a dir poco travagliato, il nuovo capitolo del franchise di 343 Industries ha tutti i riflettori puntati sopra, specialmente considerando i tanti anni passati da Guardians. Il titolo arriverà il prossimo 8 dicembre su PC, Xbox Series X | S e Xbox One, e negli scorsi giorni è stato mostrato un overview trailer della versione PC, mentre i rumor su un possibile showcase dedicato alla Campagna, che per ora si è mostrata veramente poco o nulla, si stavano intensificando. Fino ad oggi.

Annunciato infatti stamattina, a partire dalle 15 italiane è andato in onda un evento live di Microsoft e 343 Industries dedicato esclusivamente alla campagna in giocatore singolo di Halo Infinite. Sappiamo già che al lancio, oltre ad alcune feature tecniche della versione PC, sarà assente la modalità Forgia e la possibilità di giocare in co-op, tutte caratteristiche in arrivo con patch successive. Disponibile, invece, oltre al multiplayer sarà ovviamente la campagna, che nel corso di questo showcase si è mostrata con un nuovo e strepitoso trailer. Ve lo lasciamo qua sotto.

La campagna di Halo Infinite si mostra finalmente in un trailer

Le vicende narrate dalla campagna di Halo Infinite riprendono esattamente da dove le avevamo lasciate con Guardians. Il trailer mostra diverse sezioni di gioco, fra sparatorie, mid-boss e boss e scorrazzate a bordo di veicoli di varia natura, da carri armati ad aerei leggeri. Insomma: tutto quello che potreste aspettarvi da una campagna in giocatore singolo di Halo. La domanda a cui Master Chief dovrà dare infine risposta è: “Where’s Cortana?”. Lo scopriremo solo a partire dal prossimo 8 dicembre.

