Halo Infinite: più esperienza nelle prime partite ogni giorno

L’attenzione torna sull’esperienza ma non parliamo di eufemismi per il metagame di Halo Infinite: gli sviluppatori incentivano l’interazione

Sarà anche un diversivo per sviare l’attenzione dal leak, ma il team di sviluppo 343 Industries ha voluto porre l’accento su quanto il feedback dei giocatori di Halo Infinite sia essenziale, ed è per questo che l’ottenimento di esperienza verrà facilitato. Il community manager John Junyszek ha spiegato su Twitter che “Quando abbiamo cambiato per la prima volta il progresso dei giocatori con l’aggiunta delle sfide ‘Gioca una partita’, aggiornando le sfide settimanali e raddoppiando la durata dell’esperienza doppia, abbiamo promesso di tenere d’occhio i dati e di apportare, se opportuni, ulteriori cambiamenti”. E ulteriori cambiamenti furono!

Quando quello di Halo Infinite è un team di sviluppo con esperienza

Proseguendo nella sua spiegazione sulle migliorie di Halo Infinite, Junyszek ha aggiunto: “Vedendo quanta esperienza si può ottenere con questi cambiamenti, abbiamo notato che i giocatori iniziavano le loro sessioni con meno incentivi di quanti ne avremmo voluti vedere”. Per risolvere il problema, l’idea di 343 Idustries è quella di incrementare i punti esperienza distribuiti nelle prime sei partite dei giocatori ogni giorno. “L’ammontare di punti XP calerà lentamente fino alla settima partita, fino a fissarsi sui 50 dalla settima in poi”. Per illustrare meglio il tutto, Junyszek ha usato un tweet come esempio.

We know many of you want even larger changes and we’re committed to doing so, but those will take time. We made this update based on data and player feedback, and we’ll monitor its impact after we push it live tomorrow morning. As always, keep sharing your feedback!  — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

Questo, secondo Junyszek, dovrebbe incentivare i giocatori più fedeli che “si gettano nella mischia ogni giorno”. Il team di sviluppo sa bene quanto la community voglia cambiamenti più incisivi, ma richiederanno del tempo. L’aggiornamento è previsto per domattina, e anche allora il suo impatto sarà sotto il costante scrutinio del team di sviluppo. Siccome il designer stesso del gioco “sente il dolore dei giocatori” in merito al progresso del multiplayer, come ha confermato anche Jerry Hook su Twitter, la situazione resterà la priorità principale del team di sviluppo. La campagna principale è prevista invece per mercoledì prossimo.

