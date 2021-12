Halo Infinite: in arrivo un evento multiplayer

Microsoft e 343 Industries hanno presentato i dettagli del prossimo evento multiplayer a tema invernale di Halo Infinite

Il prossimo evento multiplayer a tema invernale per Halo Infinite di 343 Industries è chiamato Winter Contingency e avrà inizio martedì 21 dicembre. Lo stesso evento sarà disponibile fino al 4 gennaio 2022; insomma, un periodo piuttosto “dilatato”. Winter Contingency renderà disponibili vari premi gratuiti ogni giorno. Per ottenerli, tutto quello che dovrete fare è semplicemente giocare un match. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: ecco quali saranno le ricompense dell’evento Winter Contingency in arrivo il 21 dicembre

Le ricompense del nuovo evento multiplayer a tema invernale di Halo Infinite, Winter Contingency, includono un accessorio per l’armatura, pezzi di armatura, una targhetta gratuita, emblemi e rivestimenti a tema natalizio per il proprio Spartan. A rendere il tutto ancora più appetibile ci saranno anche varie armi. Resta ancora da vedere se queste ultime saranno disponibili per l’acquisto dalla selezione di oggetti del negozio in-game o meno. Per il resto, 343 Industries ha annunciato modifiche a Fracture: Tenrai, verrà aggiunta l’intera armatura Kabuto e la relativa posa al pass evento.

Inoltre, com’era lecito aspettarsi, verranno introdotte anche nuove Sfide evento (che appariranno anche più frequentemente) in modo che i giocatori potranno sbloccare i premi più velocemente. Fracture: Tenrai ritornerà il 4 gennaio 2022. Vi ricordiamo che Halo Infinite è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Avete una scheda grafica AMD Radeon e giocate Halo Infinite su PC? Allora vi consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo in cui vi abbiamo parlato di tutte le features grafiche specifiche garantite da questo tipo di hardware per il gioco in questione. Rimanendo in tema, vi consigliamo anche la lettura della nostra guida sulle migliori impostazioni grafiche per PC per Halo Infinite. Se siete alle prime armi con questo titolo potete poi consultare la nostra guida alle migliori armi.

Che ne pensate di queste novità per il titolo targato Microsoft e 343 Industries?