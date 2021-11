Halo Infinite: la componente multiplayer uscirà prima del gioco vero e proprio?

Il multiplayer di Halo Infinite arriverà prima del gioco stesso. Questo è quanto sostenuto da alcuni insistenti rumor dell’ultima ora

Nonostante manchi ancora quasi un mese al lancio, una parte importante di Halo Infinite, ossia il multiplayer, potrebbe arrivare nelle bramanti mani dei giocatori già la prossima settimana. Mentre la nuova avventura di Master Chief è prevista su PC e console Xbox l’8 dicembre, il multigiocatore del titolo è stato oggetto di discussione sul web per mesi interi. Lo stesso, ormai è noto, offrirà tonnellate di nuove armi e mappe da esplorare. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: ecco quale potrebbe essere la data d’uscita della componente multiplayer

Si sa: il single player è importante, ma buona parte della ricezione complessiva di Halo Infinite si giocherà anche sulla base di come viene accolto il multiplayer. Un gruppo di leaker di Halo ha rilasciato alcune nuove informazioni interessanti su questo aspetto che, come probabilmente saprete già, sarà free-to-play. Dopotutto, con il multigiocatore che questa volta farà da offerta indipendente, non c’è motivo per cui lo stesso non possa essere lanciato in anticipo rispetto al resto del gioco, giusto?

I leaker in questione, Surasia4 e HaloDotAPI su Twitter hanno condiviso alcuni post misteriosi riguardanti le voci in questione. Il primo post implica che il multiplayer potrebbe essere rilasciato il 15 novembre 2021, che coinciderebbe con il 20° anniversario di Halo: Combat Evolved. Ciò potrebbe accadere sulla base del fattore nostalgia, ma ci si può fidare veramente di questa suggestione? Difficile da dire (c’è però da dire che HaloDotAPI ha anche promesso di regalare 100 dollari a un follower casuale se le loro informazioni si fossero rivelate false).

Finora non ci sono stati commenti da parte di 343 Industries o Microsoft, e queste che vi abbiamo riportato sono semplicemente voci, ma il tutto non appare troppo improbabile. Halo Infinite verrà lanciato l’8 dicembre 2021. Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S e sarà anche giocabile su Xbox Game Pass il giorno del lancio. Originariamente previsto per il rilascio con Xbox Series X/S a novembre 2020, il gioco ha annunciato un ritardo finale nell’agosto 2020. Il Battle Pass di Halo Infinite costerà non scadrà mai (maggiori dettagli al riquadro qui). Il sistema di personalizzazione del gioco ricorderà quello di Reach.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.