Halo Infinite: nuovi dettagli sull’anteprima del multiplayer in arrivo

Il community manager di 343 Industries ha annunciato su Twitter che a breve ne sapremo di più sull’anteprima multiplayer di Halo Infinite

Dopo la rivelazione a sorpresa del multiplayer free to play di Halo Infinite all’E3 2021, 343 Industries ha riferito che ci sarebbe stata un’anteprima tecnica per lo stesso. Sebbene i dettagli su questa questione debbano ancora essere forniti, sembra che lo sviluppatore sia decisamente intenzionato a dare libero accesso all’anteprima entro la stagione estiva corrente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: a breve un nuovo post con dettagli sull’anteprima multiplayer ma ancora nessuna data di rilascio per quest’ultima

Su Twitter, il community manager John Junyszek ha affermato che l’articolo sull’anteprima del multiplayer dell’ultimo capitolo di Halo, Inside Infinite, di questo mese riguarderà il volo. Resta da vedere quando esattamente sarà pubblicato quest’articolo, potrebbe essere già domani o anche la prossima settimana, in base alle date dei precedenti articoli di Inside Infinite.

Clarifying two topics!

1. This month's Inside Infinite is about flighting ✈️

2. Invites to a Halo Infinite technical preview have *not* been sent out. Again, you will know when and what is happening beforehand (via Inside Infinite) 📖 — John Junyszek (@Unyshek) July 21, 2021

Indipendentemente da ciò, Junyszek ha chiarito che gli inviti per l’anteprima tecnica non sono ancora stati inviati. Il community manager ha ribadito il concetto che è stato ripetuto già per tutti i mesi scorsi come un mantra:

Ancora una volta, saprete quando e cosa sta succedendo in anticipo (tramite Inside Infinite). Solo coloro che sono iscritti al programma Halo Insider saranno idonei per l’anteprima, quindi iscrivetevi appena vi è possibile

Halo Infinite è attualmente previsto per il rilascio nel periodo natalizio dell’anno corrente per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Mentre 343 Industries deve ancora fornire una data di uscita specifica, il “boss” di Xbox, Phil Spencer, afferma che il team è “molto impegnato” nell’attuale finestra di lancio.

Per quanto riguarda il gioco in sé la sua parabola di sviluppo, come forse saprete già, è stata abbastanza travagliata con un posticipo avvenuto in seguito alla gelida reazione della community dopo il rilascio del primo trailer del gioco. Il titolo in questione, in base a quanto dichiarato da 343 Industries nei mesi scorsi, avrà un sistema di personalizzazione simile a quello presente in Reach. Maggiori dettagli al riguardo in questo articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito all'attesissimo titolo Microsoft.