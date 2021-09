Halo Infinite: nuovi leak sulle delle mappe

I dataminer hanno già scavato nel codice di Halo Infinite portando alla luce nuovi importanti dettagli su mappe di gioco inedite, vi proponiamo le prime immagini

Con un gioco grande e atteso come Halo Infinite, i leak si sprecano e sono praticamente inevitabili, in più, con il focus delle meccaniche di gioco poste sul multiplayer online, non sorprende che abbiamo già avuto un paio di presunte notizie incentrate su quali mappe saranno disponibili nel gioco e anche nelle ultime ore gli insider e i leaker non si sono certo risparmiati. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: tra le nuove mappe del gioco anche New Mombasa? Sembrerebbe di sì, stando agli ultimi leak

Nuove presunte novità su Halo Infinite: i dataminer si sono dati da fare ultimamente e hanno scavato nei file del gioco per gentile concessione della sua seconda anteprima tecnica, ecco quindi che sono venute alla luce quelle che sembrano essere tre nuove mappe non ancora annunciate.

Una di queste è ambientata in una location al chiuso (di cui i fan di Halo probabilmente sono un po’ stanchi in questo momento), con quella che sembra essere un’attrezzatura idroponica visibile ai margini. Un’altra mappa è ambientata su quello che sembra un anello Halo, con un’enorme arma antiaerea che prende di mira un’astronave UNSC. La terza, tuttavia, è quello che incuriosisce maggiormente la maggior parte dei fan di Halo. La ragione? Ebbene, quest’ultima sembra essere ambientata a New Mombasa, la città in Africa che è stata distrutta durante gli eventi di Halo 2 e Halo 3: ODST.

Ovviamente, dato il modello “stagionale” che 343 Industries ha adottato per Halo Infinite, non sappiamo se queste mappe saranno nel gioco al momento del lancio o se verranno aggiunte dopo il suo rilascio, ma sappiamo ormai che la stessa software house ha inserito i file di gioco di questa ambientazioni nel codice dello stesso.

Vi ricordiamo che Halo Infinite verrà lanciato l’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo riferito, si sono svolti due test consecutivi per il multiplayer del gioco, maggiori informazioni qui. Inoltre, Microsoft nei mesi scorsi ha annunciato anche un’allettante edizione speciale di Xbox Series X a tema Halo Infinite.

