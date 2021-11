Halo Infinite: l’evento Frattura Tenrai è cominciato

Comincia ufficialmente l’evento multiplayer Frattura: Tenrai di Halo Infinite. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Come anticipato negli scorsi giorni, Frattura: Tenrai, il primo evento multiplayer per Halo Infinite è ufficialmente cominciato. I giocatori potranno dunque prendere parte ad una serie di sfide esclusive per ottenere nuovi oggetti in game, fra i quali anche la famosa Armatura Samurai (qui la nostra guida a riguardo) e molto altro. Siete pronti per tornare sul campo di battaglia?

Vi abbiamo di recente parlato delle nostre impressioni proprio riguardo la modalità online dell’ultima fatica di Microsoft e 343 Industries. Ora quest’ultima si arricchisce finalmente con il suo primo evento dedicato pieno di nuove aggiunte. Oltre alla già citata Armatura Samurai, il nuovo evento porterà infatti diversi nuovi elementi di gioco. Mentre alcuni di essi saranno acquistabili dal negozio in game, altri si potranno ottenere completando le varie sfide contenute nella nuova Fiesta playlist, aggiunta per l’occasione.

I giocatori che desiderano prendere parte all’evento multiplayer Frattura Tenrai, di Halo Infinite, hanno tempo fino al 30 novembre per farlo. Niente paura però: nel caso non doveste riuscire a superare le nuove sfide entro il termine stabilito, avrete modo di farlo quando l’evento ritornerà a gennaio 2022. Esso infatti verrà riproposto più volte lungo il corso della stagione 1, ed i progressi fatti saranno mantenuti di volta in volta, cosicché non sarà necessario completare per forza tutte le sfide in una sola data.

E voi cosa ne pensate? Vi siete già tuffati a capofitto nelle nuove sfide di questo evento, oppure siete in trepidante attesa della campagna single player in arrivo a breve?