Halo Infinite: finalmente il gioco è in fase gold

Master Chief è pronto a tornare in azione su Halo Infinite che finalmente, dopo una lunga attesa, è in fase gold

Sembra che sia stata un’attesa molto lunga, tra la rivelazione iniziale del gioco e una serie di rinvii della data di lancio, dopo più di un anno eccoci qui per vedere l’uscita ufficiale di Halo Infinite, finalmente in fase gold. Ovviamente, come molti sanno, è disponibile ora la beta multiplayer Free-to-play su PC e Xbox, attualmente molto apprezzata dai giocatori. Ricordiamo che la versione completa del multiplayer di Halo Infinite è prevista per il prossimo mese.

Come annunciato sul Twitter ufficiale, Halo Infinite è ora ufficialmente in fase gold, il che significa che è completo e pronto per essere stampato su disco per essere giocato. Nel mondo di oggi, ciò non significa esattamente la stessa cosa di una volta, poiché senza dubbio ci saranno molti aggiornamenti in arrivo, ma per lo meno significa che è improbabile un altro ritardo dell’ultimo minuto. Sarà la prima volta che le persone mettono le mani sulla campagna, che Microsoft ha messo in mostra di recente. Come promemoria, tuttavia, la modalità cooperativa e la fucina non saranno disponibili per un po’ di tempo.

Halo Infinite è uno dei titoli più attesi di Dicembre e l’uscita anticipata del multiplayer è stata una mossa saggia da parte di Microsoft per andare incontro ai fan. Il multiplayer offre un’esperienza all’interno di quello che è il “pacchetto Halo”, con svariate modalità per ogni tipo di giocatore, dal deathmatch classico più competitivo alle partite 12vs12, più dispersive e meno competitive ma ricche di mezzi e armi da utilizzare per divertirsi in compagnia. Ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile al lancio sull’Xbox Game Pass e uscirà l’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

