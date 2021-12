Halo Infinite: in arrivo l’evento natalizio Winter Contingency!

Su Halo Infinite sta per andare online l’evento natalizio Winter Contingency, che comprende un nuovo set armatura in tema con le festività

Finalmente, anche Halo Infinite avrà il suo evento natalizio. Il titolo prodotto da 343 Industries va ad aggiungersi alla lunga lista di videogiochi che hanno introdotto un evento speciale in cui, in un modo o nell’altro, viene celebrato il Natale: dall’evento di Yule su Assassin’s Creed Valhalla, a quello di Natale di Call of Duty, fino al più che longevo festival di Lungoinverno in World of Warcraft.

Halo Infinite: ecco in cosa consiste l’evento natalizio

L’evento natalizio di Halo Infinite avrà la durata di due settimane, dal 21 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022. Winter Contingency era già stato annunciato un mese fa, ed era stato anticipato il fatto che sarebbe stato in multiplayer. Come ottenere i premi esclusivi della stagione? Semplicemente, basterà partecipare a un match per avere un premio, sia che si vinca la partita, sia che la si perda. Si potrà sbloccare solo un pezzo di armatura al giorno, perciò bisognerà essere costanti.

In cosa consiste quindi il bottino di questi match natalizi? Saranno presenti diversi pezzi di armatura e anche accessori cosmetici, come vernici e spallacci. Il primo rank avrà come ricompensa la targhetta Wild Justice, e da qui tutti i vari elementi dell’equipaggiamento, dai tipici colori natalizi rosso, bianco e verde. Saranno presenti anche varie armi, giusto per movimentare un po’ il tutto e renderlo più interessante. Winter Contingency sarà seguito dalla seconda parte dell’evento Fracture: Tenrai, in cui verranno introdotte nuove features e nuove armature (tra cui l’intera armatura Kabuto). Non ci resta che giocare questo nuovo evento stagionale, e iniziare a guadagnare il nostro set natalizio!

E voi? Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!