Halo Infinite: il direttore creativo lascia Microsoft

Joseph Staten, il direttore creativo di Halo Infinite, ha recentemente annunciato di aver lasciato Microsoft per iniziare una nuova avventura

Joseph Staten è una figura di spicco all’interno di Microsoft che i fan di Xbox conosceranno sicuramente molto bene. Staten infatti lavora a stretto contatto con la compagnia da oltre vent’anni e ha anche svolto il ruolo di creative director dell’ultimo Halo. Purtroppo però ora sembra che il direttore creativo di Halo Infinite stia per lasciarsi alle spalle il mondo Xbox, dato che recentemente ha annunciato di aver lasciato a tutti gli effetti Microsoft.

Dopo Halo Infinite Joseph si prepara ad una nuova avventura

Joseph Staten ha lavorato all’interno di Bungie sin dagli albori della serie di Halo svolgendo il ruolo di cinematic director per tutte le cutscenes dei primi tre capitoli. Inoltre ha anche svolto il ruolo di lead writer per il primo Destiny, uno dei più grandi successi della compagnia. Successivamente però Joseph ha lasciato Bungie per aiutare Microsoft nella gestione dei suoi titoli first-party e in più ha anche collaborato con 343 Industries per la creazione della campagna di Halo Infinite.

Hey folks, I am indeed leaving Microsoft. I'll have more info to share soon, but for now, I'd just like to thank all my @Xbox colleagues for all their understanding and support as I embark on a new adventure. https://t.co/oMR0LXOzZb — Joseph Staten (@joestaten) April 8, 2023

Dopo tutto questo tempo Joseph Staten ha improvvisamente deciso di allontanarsi da Microsoft, ma questo non vuol dire che non sentiremo più parlare di lui. Joseph infatti ha pubblicato un breve post su Twitter in cui svela di essere in procinto di iniziare una nuova avventura e che presto potrà fornire ulteriori dettagli a tutti i fan del suo lavoro.

