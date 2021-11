Halo Infinite: la difficoltà della campagna non si baserà su quella Eroica

Il character director Stephen Dyck ha rivelato che la difficoltà della campagna di Halo Infinite è stata basata su un livello di sfida differente da quello sfruttato nei titoli scorsi

Mentre 343 Industries ha già reso possibile accedere al multiplayer di Halo Infinite, la campagna di gioco sarà disponibile solo al lancio; intanto, altri utenti più fortunati hanno avuto modo di provarne anticipatamente un’anteprima. Nella preview è possibile giocare le prime quattro missioni della storia, vedere l’open world, scoprire dei dettagli sulla storia e sperimentare anche la difficoltà delle missioni. A questo proposito, c’è una notizia che potrebbe non piacere ai fan di vecchia data della saga: per la prima volta in tutta la serie, la difficoltà di gioco nella campagna di Halo Infinite non sarà più basata intorno a quella Eroica, ma normale.

Le nuove difficoltà della campagna in Halo Infinite

Gli sviluppatori di Halo Infinite hanno voluto motivare questa scelta, dicendo che una modalità più facile a cui giocare aprirà le porte a nuovi giocatori, non ancora familiari al titolo ma che magari provano interesse nell’avere uno scorcio del mondo di Halo. In passato, anche per quanto riguarda il quarto ed il quinto capitolo principale, il team di sviluppo era convinto che la vera esperienza Halo fosse sperimentabile solamente giocando la campagna a difficoltà Eroica, e i vari titoli erano stati tutti ideati intorno a quel livello di sfida.

Eppure, per Halo Infinite si è deciso di progettare la campagna del gioco secondo la difficoltà normale, seppur includendo comunque quella Eroica e quella Leggendaria. Questo sta a significare che sarà ancora possibile rendere più impegnative le partite, ma il focus maggiore degli sviluppatori non era direzionato verso di esse. L’intenzione è creare un titolo che non punisca eccessivamente i giocatori e consenta loro di divertirsi ed esprimersi liberamente nel corso del loro primo reale approccio alla saga, evitando di farli rimanere confusi o intimiditi per via delle numerose meccaniche e funzionalità.

Si vuole invitare ogni individuo a fare quello che egli desidera, senza sentirsi obbligato a mantenere un certo stile di gioco, guidandoli in ogni passo all’interno di Halo Infinite. Il director creativo Paul Crocker ha aggiunto che la campagna, dal carattere più aperto, contribuisce alla difficoltà del titolo grazie alle diverse sfide a cui si può andare incontro, con un combattimento più a 360 gradi che potrebbe essere più approcciabile per i nuovi giocatori che hanno già avuto a che fare con titoli del genere.

