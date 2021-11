Halo Infinite: il designer del multiplayer si unisce a Respawn Entertainment

Il designer del multiplayer di Halo Infinite ha confermato di essersi unito a Respawn Entertainment per collaborare allo sviluppo del prossimo gioco di Star Wars

EA non ha ancora annunciato ufficialmente un seguito per il fortunato Star Wars Jedi: Fallen Order, ma non occorre certo essere dei geni per immaginarsi che Respawn Entertainment ci stia comunque lavorando, specialmente in virtù del successo ottenuto dal titolo in questione. A suggerirlo, inoltre, ci hanno pensato i vari annunci di lavoro, così come EA stessa, che in più di un’occasione ha indicato il gioco come il primo capitolo di una nuova serie. Ed ulteriori conferme giungono anche da Patrick Wren, multiplayer designer di Halo Infinite, che tramite Twitter ha annunciato di essersi unito proprio a Respawn Entertainment.

Il multiplayer designer di Halo Infinite passa a Respawn Entertainment

La personalità in questione ha lavorato per anni con 343 Industries, 8 per la precisione, e si è occupata di sviluppare il multiplayer del nuovo capitolo delle avventure di Master Chief. Un’esperienza comunque giunta al termine, come confermato proprio da un tweet, tramite il quale Wren ha indicato il passaggio a Respawn, citando proprio un fantomatico team Jedi. Il passaggio lo ha portato ha rivestire il ruolo di senior encounter designer per il prossimo progetto legato a Star Wars, il che non fa che confermare le ipotesi esposte in apertura di news.

I am happy to announce that today is my first day on the Jedi team as a Senior Encounter Designer @Respawn. I am so excited to be back on Star Wars and work with this incredible team. pic.twitter.com/JItAkdB5xa — Patrick Wren (@Witdarkstar) November 8, 2021

Vale la pena sottolineare come non sia la prima volta che il multiplayer designer di Halo Infinite si trovi a lavorare sul franchise di Star Wars, dato che Wren è stato in forze a LucasArts sino al 2013, periodo nel quale si è occupato di Star Wars: First Assault, un gioco mai annunciato ed in seguito cancellato dopo l’acquisizione dello studio da parte di Disney.

A questo punto la domanda che tutti si pongono è quando verrà ufficialmente svelato il seguito di Fallen Order, sebbene EA abbia comunicato che nuove informazioni relative a Star Warssarebbero state diffuse nel 2022. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi, pertanto l’invito è quello di continuare a seguirci.

