Halo Infinite: a breve sarà possibile provare la beta multiplayer, parola di 343 Industries

Dopo un’infinità di promesse e annunci al riguardo sembra che finalmente la beta multiplayer di Halo Infinite sia in dirittura d’arrivo

343 Industries, dopo aver confermato all’E3 che il multiplayer di Halo Infinite sarebbe stato free to play, ha anche annunciato che le prime beta del gioco (o anteprime tecniche) sarebbero stato lanciate questa estate. Nel corso delle ultime due settimane è stato tutto un susseguirsi di dichiarazioni riguardo la sempre maggiore prossimità della data di rilascio di queste anteprime da parte della software house suddetta e ora, finalmente, sembra che le numerose promesse stiano per trasformarsi in solida realtà. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: la beta multiplayer è vicina, mancano solo le verifiche finali stando alle ultime dichiarazioni di 343 Industries

Nel più recente post sul blog di Halo Insider, 343 Industries ha riferito nuovamente che lo studio non ha ancora fissato la data esatta per il rilascio della prima beta multiplayer di Halo Infinite. In base a come le cose si stanno sviluppando in questo momento, la beta (che sarà focalizzata sul volo e sull’affrontare alcuni bot) potrebbe essere lanciata già il prossimo fine settimana:

La pubblicazione di questo post significa che ci stiamo avvicinando molto al rilascio, ma volare è un processo fluido e delicato, abbiamo bisogno di accertarsi che tutto sia effettivamente pronto prima del rilascio. Detto questo, ci è stato dato il permesso di dire che la nostra prima anteprima tecnica focalizzata sui bot potrebbe avvenire il prossimo fine settimana. Prima dell’inizio della stessa, stiamo pianificando un live stream in cui ci immergeremo nella costruzione reale e affronteremo quasi ogni aspetto dell’anteprima tecnica. Restate sintonizzati.

Halo Infinite è atteso per la stagione festiva natalizia per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Una data di uscita esatta deve ancora essere fissata, ma 343 Industries è apparentemente impegnata a rispettare la finestra di lancio suddetta. La maggior parte dei rumor sostiene, inoltre, che il gioco possa essere lanciato a novembre. Per il gioco in questione sono stati già ufficialmente confermati il cross-play e la cross-progressione, maggiori dettagli al riguardo qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito all’attesissimo gioco di Microsoft. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.