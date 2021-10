Halo: ufficiale la data di chiusura dei server su Xbox 360

La saga di Halo ha segnato la vita di numerosi giocatori su Xbox 360, ma la necessità di muoversi verso il futuro porta infine alla chiusura dei server, in una data piuttosto vicina

I giochi online sono dei titoli difficili da mantenere: necessitano di supporto costante sin dal lancio e un team che si occupi pienamente di gestire i server ed i giocatori. Halo ha sempre avuto un successo incredibile sulle console Microsoft, anche dopo che Bungie, uno degli sviluppatori originali della saga, ha deciso di diventare indipendente. Detto ciò, prima o poi bisogna lasciar andare alcuni giochi, anche per dare modo di crearne dei nuovi. Dunque, i titoli di Halo di Xbox 360 che finora hanno sempre avuto aperti i propri server online vedranno ben presto la chiusura, dopo che a fine 2020 la data inizialmente decisa fu in seguito spostata.

Halo su Xbox 360: la data ufficiale della chiusura dei server

A dicembre 2020, Microsoft e 343 Industries avevano spiegato la situazione, affermando come la chiusura dei server fosse necessaria, poiché il tempo impiegato a mantenerli online impediva la possibilità di creare e supportare nuovi videogiochi. Tuttavia, questa non sarebbe avvenuta fino alla data stabilita, ovvero il 18 dicembre dell’anno successivo, ed avrebbe riguardato tutti gli Halo che utilizzavano la tecnologia dei giochi 360. Ciò significa che la Master Chief Collection sarebbe stata ancora giocabile, poiché basata sul sistema di Xbox One. Al tempo, Microsoft rimosse anche l’opzione di acquistare digitalmente i titoli interessati, per evitare degli inconvenienti.

I capitoli che subiranno quest’intervento sono Halo: Reach, Halo 4, Halo 3: ODST, Halo: Combat Evolved Anniversary, Spartan Assault ed Halo Wars. L’annuncio ufficiale è avvenuto solo pochi giorni fa, con un post che espone chiaramente come i server multiplayer online per Xbox 360 si avvieranno alla chiusura non più nella data preannunciata, ma rimandando la faccenda un po’ più avanti, al 13 gennaio del 2022.

Vengono fornite delle risposte alle domande più comuni che i fan potrebbero porsi, oltre ad allegare anche un grafico che mostra le funzionalità che non saranno più disponibili una volta chiusa la modalità multiplayer online. Intanto, è stata finalmente rivelata la campagna di Halo: Infinite, che forse potrà essere un degno sostituto ai titoli ormai desueti.

