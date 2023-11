Hades: l’acclamato indie sbarca su iOS come esclusiva Netflix

Un annuncio capace di far fare “tu-dummm” al cuore: Hades arriva anche su piattaforme iOS, come esclusiva per gli abbonati a Netflix

Siccome oggigiorno il concetto di esclusive come eravamo abituati ad intenderlo non ha più alcun senso, l’acclamatissimo indie Hades arriva anche su mobile per i dispositivi Apple, a patto che gli utenti iOS abbiano anche un abbonamento a Netflix. I cinefili tra voi potranno dunque scaricare il gioco, se iscritti attivamente alla piattaforma di streaming all’arrivo del titolo. Per il quale, nel caso, non c’è ancora alcuna data di uscita, al di fuori di un generico “prossimo anno”. Non intendiamo affatto lamentarci, ovviamente, tra il prospetto di un 2024 particolarmente impegnato e il plebiscito con cui tutta la critica ha accolto questo gioiello. Reperibile, a proposito, su PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Xbox Series S e PC. Ah, e su PS4.

Non c’è iOS senza Netflix: le condizioni mitologiche di Hades su mobile

Non scherzavamo quando parlavamo di consensi pressoché universali. Con un 93 bello pieno su Metacritic, Hades ha incassato il titolo di indie dell’anno e di gioco d’azione dell’anno ai Game Awards di tre anni fa, cinque premi ai DICE Awards, tre ai Game Developers Choice Awards e persino cinque ai BAFTA britannici. Il sequel, Hades 2, è stato annunciato lo scorso dicembre, con la promessa di un accesso anticipato il secondo trimestre dell’anno entrante. Netflix, dal canto suo, si è tenuta occupata accrescendo il suo portfolio di giochi mobile, ora fisso intorno alla quota degli ottanta titoli. A far compagnia all’acclamato roguelike abbiamo Football Manager 2024, Tomb Raider Reloaded, TMNT: Shredder’s Revenge e Samurai Shodown, tra gli altri.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate una tale sorpresa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.