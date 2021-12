Hades è il primo videogioco a vincere l’Hugo Award

Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti da Hades, il titolo sviluppato da Supergiant Games, spicca adesso anche il prestigioso Hugo Award

Sono davvero tantissimi i premi ottenuto da Hades, il titolo sviluppato da Supergiant Games che, sin dal suo debutto, non ha fatto altro che raccogliere i più ampi consensi di pubblico e critica. E a tutti questi riconoscimenti se ne è da poco aggiunto uno estremamente prestigioso, ovvero l’Hugo Award, che per la prima volta nella sua storia ha premiato un videogioco. La concorrenza da battere era davvero agguerrita, visto che in lizza figuravano produzioni del calibro di Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2 e Animal Crossing New Horizons, ma alla fine a sputarla è stato il rougue-lite con protagonista Zagreus.

Hades premiato agli Hugo Award: prima volta per un videogame

Lo scrittore e direttore creativo di Supergiant, Greg Kasavin, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la propria soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto, e in occasione di un discorso pubblico si è augurato che l’Hugo Award possa continuare ad offrire il giusto riconoscimento al lavoro svolto in ambito videoludico. E a fargli eco ci hanno pensato le parole di Colette Fozard, copresidentessa di DisCon3 (la società responsabile dell’evento), che ha confermato come, sebbene il premio al Best Video Game fosse stato pensato come un riconoscimento unico, il comitato stia pensando di trasformarlo in una categoria permanente.

“Since early 2020, many of us have spent more time gaming than we ever expected. This award will offer fans an opportunity to celebrate the games that have been meaningful, joyful, and exceptional over this past year.” – #DisconIII co-chair @yesTHATColette said of the award. 2/3 pic.twitter.com/33sT2xRB3I — DisCon III – The 79th Worldcon (@worldcon2021) November 23, 2020

L’Hugo Award è da sempre un premio riservato ai migliori lavori sci-fi e fantasy, dedicato a Hugo Gernsback, il fondatore di Amazing Stories, la prima rivista dedicata al mondo della fantascienza, nata nel 1926.

Hades è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch, e qualora foste tra le 3 persone che ancora non ne hanno mai sentito parlare, vi basterà dare una lettura alla nostra recensione per comprendere l’immenso potenziale del titolo firmato Supergiant Games.

