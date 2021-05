GWENT: annunciato il ritorno del Viaggio per la stagione 5

Arriva la stagione 5 per GWENT, il popolare free-to-play di casa CD Projekt RED: per l’occasione, è stato annunciato che tornerà anche la modalità Viaggio

Continua la sviluppo di nuovi contenuti da parte di CD Projekt RED per GWENT: The Witcher Card Game. Tratto dal minigioco del celeberrimo The Witcher 3, GWENT è diventato, nel tempo, una vera e propria evoluzione della formula della sua versione originale. In concomitanza con l’arrivo della nuova stagione 5, tramite un comunicato stampa, è stato quindi recentemente annunciato che su GWENT tornerà la modalità Viaggio.

La modalità Viaggio della stagione 5 di GWENT

Per chi non lo sapesse, Viaggio è un sistema di progressione che premia i giocatori mentre salgono di livello, ottenendo vittorie nelle partite in modalità Standard, Stagionale e Draft. In particolare, la stagione 5 avrà oltre 100 livelli da sbloccare, ciascuno contenente avatar esclusivi e punti premio, che i giocatori potranno riscattare per gli oggetti disponibili nel libro delle ricompense. Questa stagione durerà per i prossimi tre mesi, ed sarà incentrata sul personaggio di Triss Merigold, già ben noto ai giocatori della serie principale di The Witcher.

In questa stagione 5 di GWENT, oltre al livello base del Viaggio gratuito per tutti i giocatori, è disponibile anche il Premium Pass, che garantisce ai giocatori l’accesso immediato alla skin di Triss Merigold. Tramite questo pass speciale, saranno disponibili ancora più premi da sbloccare, inclusi vari abiti, ciondoli e aure per Triss, carte premium e standard, titoli, bordi animati e avatar. Inoltre, verrà reso acquistabile un pacchetto speciale che include il Premium Pass e un potenziamento istantaneo della progressione del Viaggio.

