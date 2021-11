Guns Undarkness: il trailer del nuovo gioco di Shoji Meguro, compositore di Persona

Nella Indie Live Expo Winter 2021 è stato annunciato Guns Undarkness, il nuovo gioco di Shoji Meguro, compositore delle musiche di Persona

Oggi 6 novembre si è tenuto l’Indie Live Expo Winter 2021, un evento giapponese dedicato ai creatori di titoli indie provenienti da tutto il mondo. Pochi giorni fa si era saputo come Shoji Meguro, l’autore delle iconiche musiche della serie Persona, avesse lasciato la Atlus per creare qualcosa di indipendente. Tra le notizie correlate vi era anche la sua presenza nel corso di questa conferenza online, facendo presagire l’annuncio del titolo a cui egli starebbe lavorando da tempo. Finalmente, è giunto il momento di andare a vedere il nuovo gioco di Shoji Meguro, che prenderà il nome di Guns Undarkness.

Guns Undarkness, il nuovo gioco di Shoji Meguro

Alla conferenza è stato mostrato un primo trailer di questo nuovo gioco, totalmente sviluppato da MegaRock, ovvero lo pseudonimo di Shoji Meguro: Guns Undarkness è un gioco di carattere stealth, combinato a delle meccaniche da JRPG. Si possono individuare infatti due parti che vanno a costituire il gameplay del gioco: la prima è fondata su delle funzionalità tipiche del genere stealth, con coperture presenti sul campo di battaglia e l’introduzione nel territorio antagonista, mentre la seconda andrà a varare su un combattimento a turni già noto nei giochi di ruolo giapponesi a cui egli ha lavorato, e che sarà gestito attraverso l’utilizzo di comandi.

Approcciare un nemico senza essere scoperti darà un vantaggio all’inizio dello scontro, e l’obiettivo del giocatore è raggiungere la parte opposta alla zona nemica mentre gestisce le proprie risorse. Come armi principali si avranno pistole e fucili d’assalto, inoltre sconfiggendo i nemici si riceveranno dei materiali con i quali personalizzare il proprio equipaggiamento. La storia è ambientata nel 2045, in un mondo devastato dalla guerra nucleare; il protagonista apparterrà ad una Compagnia Militare Privata (PMC), partecipando a delle missioni insieme ai suoi compagni. Sarà proprio nel campo di battaglia che loro realizzeranno qual è il “vero amore” che dirigerà l’umanità verso un superiore piano di esistenza.

Tra gli artisti coinvolti nel progetto ci sono Lotus Juice alla scrittura delle canzoni e la nota disegnatrice russa Ilya Kushinov ad ideare i personaggi. Ancora non è stata fornita una data di rilascio precisa, se non che è previsto per il 2023.