Guilty Gear Strive: rivelato il personaggio introdotto dal DLC

Arriva da Arc System Works, lo studio che ha sviluppato il gioco, la conferma dell’identità del nuovo personaggio giocabile di Guilty Gear Strive, che sarà introdotto nel roster in contemporanea con il rilascio del primo DLC dedicato al titolo. L’aggiornamento arriva a consolidare il successo del picchiaduro, che ha superato le aspettative e ha visto Guilty Gear Strive vendere un numero importante di copie in un tempo relativamente limitato.

Guilty Gear Strive: i dettagli del personaggio introdotto dal DLC

Per presentare ai giocatori di Guilty Gear Strive il personaggio che si aggiungerà al roster con l’avvento del DLC, è stato pubblicato un trailer di presentazione. Da esso apprendiamo che il nome del nuovo combattente è Goldlewis Dickinson, e che questo lavora per il governo degli stati uniti nel ruolo di Segretario della Difesa Assoluta. Dickinson ha fatto il suo debutto all’interno del gioco nella story mode, dove era presente come PNG. Il suo stile di combattimento, come apprendiamo dal video, è caratterizzato da colpi molto potenti ma non particolarmente veloci.

La data di uscita del DLC è stata fissata per il prossimo 27 Luglio, sarà quindi passibile giocare con Goldlewis Dickinson già a partire dalla fine del mese corrente. Il trailer ci ha fornito inoltre un’indicazione sulle date nel quale saranno resi disponibili i futuri nuovi personaggi. Il primo arriverà ad Agosto, mentre il successivo sarà giocabile verso la fine dell’anno. Due ulteriori combattenti saranno introdotti durante il 2022, insieme con due nuove arene e un nuovo capitolo per la story mode. Guilty Gear Strive è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

