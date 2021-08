Guilty Gear -Strive-: Jack-O’ è finalmente disponibile

Jack-O’, la nuova combattente di Guilty Gear -Strive-, è finalmente disponibile per tutti i possessori del Season Pass 1

Guilty Gear -Strive- è un eccezionale fighting game in 2D sviluppato dalla nota software house Arc System Works (qui potete trovare la nostra recensione approfondita del gioco). Il titolo è stato accolto davvero molto bene sia dalla critica che dai videogiocatori e attualmente è uno dei picchiaduro più giocati su console.

Nonostante sia disponibile da soli due mesi il gioco ha già ricevuto qualche espansione e ora è stato aggiunto anche il secondo personaggio extra del gioco. Tutti i possessori del Season Pass 1 di Guilty Gear -Strive- infatti potranno finalmente utilizzare Jack-O’, una splendida e letale cacciatrice di taglie.

Jack-O’ entra nel roster di Guilty Gear -Strive-!

Jack-O’, la cacciatrice di taglie che accompagna Sol Badguy, è finalmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Questo nuovo personaggio possiede uno stile di combattimento davvero particolare e di sicuro sarà in grado di aggiungere tanta varietà agli scontri online. In calce qui sotto potrete trovare l’ultimo trailer dedicato a Jack-O’ pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Bandai Namco.

Jack-O’ è disponibile da oggi per i giocatori che hanno acquistato il Season Pass 1 di Guilty Gear -Strive- su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam. La combattente è inoltre acquistabile singolarmente nello store di Steam, ma purtroppo non su console. La possibilità di acquistare solamente il DLC dedicato a Jack-O’ su PS4 e PS5 arriverà infatti solamente dal 30 agosto.

Guilty Gear -Strive- è disponibile ora per PC, PS4 e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.