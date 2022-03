Guilty Gear Strive: ecco la data e i partecipanti delle ARCREVO EMEA Finals

Il torneo di Guilty Gear Strive sta per giungere alla conclusione, e nelle ultime ore sono stati annunciati i partecipanti e la data in cui si terranno gli ARCREVO EMEA Finals

Guilty Gear Strive è l’ultimo capitolo del celeberrimo titolo beat’em up di Arc System Works, team da sempre esperto nel strutturare al meglio questo genere di videogiochi. La carriera nei picchiaduro ha consentito a Guilty Gear Strive di soddisfare la sete dei giocatori più appassionati della categoria, diventando forse uno dei migliori giochi attualmente presenti nel suo campo. Ovviamente, essendo un picchiaduro il gioco si presta in modo eccelso ad essere sfruttato nel corso di veri e propri tornei, anche e soprattutto ufficiali, ed eventi specificatamente dedicati.

Chiaramente, il gioco non è però fruibile al primo che passa, e proprio a causa di ciò i pro-player del titolo si trovano a competere sfoggiando ogni loro mossa segreta, esponendo ogni cosa solo per ottenere il primo posto. In un recente evento, organizzato dai creatori del titolo Arc System Works e da Bandai Namco, è stato determinato ciò che sarà l’ultimo match del torneo ARCREVO EMEA su Guilty Gear Strive, annunciando i partecipanti per le Finals e la data nella quale si terranno.

Guilty Gear Strive: la data delle finals di ARCREVO EMEA

Come abbiamo detto, Guilty Gear Strive possiede delle profonde radici nel campo dei picchiaduro, e adesso giocare online contro altri giocatori è uno dei vari modi che, rispetto alla nostalgica sala giochi, consente a molte più persone d’impratichirsi e diventare più forti. L’universo narrativo dei personaggi e le trame che s’incontrano rendono il tutto più interessante e accattivante, ma quando si tratta di competizione non c’è spazio per questo genere di “frivolezze”: il torneo ARCREVO EMEA è cominciato con le sfide per la qualifica fino al 16 gennaio, e si è tenuto in diverse regioni del mondo in Paesi come l’Algeria, Andorra, Belgio, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Marocco, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Adesso che siamo giunti alle fasi conclusive, si darà spazio all’evento che riunirà i giocatori vincitori di tutti i round di qualificazione sinora, insieme ai primi tre classificati negli eventi della community (ovvero i DAREDEVIL). Mentre lo scorso evento, che aveva in palio 10mila euro, si è tenuto nel mese di febbraio, anche a marzo si ripresenterà l’occasione di vedere nuovi esaltanti scontri. La data del prossimo torneo ARCREVO EMEA di Guilty Gear Strive sarà sabato 4 marzo 2022, ed i giocatori partecipanti saranno:

NASR | Latif

Shady

Oplon | Skyll

Slash

Truedevin

GIA | Uriel_Legion

WhiteBl4ck

Zand

In aggiunta, ci sarà modo di assistere alle lotte via streaming, attraverso il canale Twitch ufficiale di Bandai Namco Europe e con il commento di Logan Sama.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare giochi a prezzi scontati.