Guilty Gear Strive: il team di sviluppo al lavoro sul crossplay

Confermato dal team di Arc System Works che la funzionalità di crossplay per Guilty Gear Strive è al momento in fase di sviluppo

A circa un mese di distanza dalla sua pubblicazione e prima dell’arrivo del suo primo personaggio DLC, abbiamo la conferma che Guilty Gear Strive implementerà anche la funzione di crossplay. A darne conferma, durante un’intervista rilasciata su Tumblr, è stato un membro del team di Arc System Works, lo studio di sviluppo che ha curato la realizzazione del titolo.

Guilty Gear Strive: i dettagli sulla funzione di crossplay

Riguardo all’implementazione della funzionalità di crossplay in Guilty Gear Strive, lo sviluppatore intervistato ha dichiarato:

Ci stiamo sforzando di raggiungere questo obiettivo e stiamo svolgendo tutti processi di verifica necessari. Ci sono però ancora molti problemi pratici, come le pianificazioni e i costi di gestione dei server corrispondenti. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter procedere all’annuncio definitivo.

Nonostante la conferma del suo arrivo nel futuro, c’è la possibilità concreata che il crossplay non sia reso disponibile in tempi brevi. Durante il botta e risposta, è stato poi confermato il fatto che la funzionalità attualmente in verifica riguarda solamente le versioni PlayStation del gioco e che, di conseguenza, quella per PC sarà esclusa.

Guilty Gear Strive, che ad appena un mese dalla sua uscita ha già venduto più di 300 000 copie, è un titolo appartenente al genere picchiaduro. Si tratta dell’ultimo capitolo della nota saga di videogioco Guilty Gear, il cui primo titolo risale all’ormai lontano 1998. Il gioco è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

