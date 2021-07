Guild Wars 2 End of Dragons: disponibile il nuovo trailer di gameplay

ArenaNet ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay per Guild Wars 2 End of Dragons, in più è stato anche annunciato il periodo d’uscita

Al termine del periodo di embargo siamo finalmente pronti a proporvi in anteprima il nuovo trailer di gameplay di Guild Wars 2 End of Dragons. Dopo essere stata programmata per la fine del 2021 l’espansione del noto MMORPG è slittata al 2022 a seguito delle complicazioni lavorative dovute alla pandemia da COVID-19 e ora sono emerse nuove importanti informazioni sul DLC tra cui anche il periodo d’uscita. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Guild Wars 2 End of Dragons: oltre al trailer di gameplay, l’altra grande novità è che l’uscita del DLC è fissata a febbraio 2022

Come potete vedere voi stessi cliccando sul player che vi proponiamo qui in basso e visionando il nuovo trailer, End of Dragons, alias la nuova espansione di Guild Wars 2, ci riporta nell’affascinante mondo orientale di Cantha. Dal trailer, così come dal live streaming che si è tenuto proprio in data odierna sul canale Twitch ufficiale del gioco, sono emersi nuovi dettagli sulle classi e le creature che vedremo prossimamente con l’espansione.

Tra le novità da segnalare c’è anche l’uscita del DLC in tre diverse edizioni con diversi contenuti digitali: Standard, Deluxe e Ultimate. La prima includerà il gioco base (a 29,99 euro), mentre la seconda oltre al gioco, una skin Cantha Raptor e una skin Jea Dragon per la nave (al costo di 54,99 euro). Infine, la Ultimate includerà tutti i contenuti della Deluxe e 4000 Gemme al costo di 79,99 euro. Indubbiamente si tratta di offerte particolarmente allettanti per gli amanti della popolare serie in questione.

Al momento del rinvio ArenaNet aveva dichiarato: “Mentre lo sviluppo proseguiva, si facevano più grandi le difficoltà del mondo reale e metà di noi ha dovuto modificare il proprio modo di vivere e lavorare, ci siamo resi conto di aver bisogno di un po’ di tempo in più per consegnare ai giocatori la nostra visione creativa di Cantha”. Ora finalmente i tempi sembrano più maturi tanto che nel trailer alla fine viene mostrato che il periodo d’uscita per End of Dragons è fissato a Febbraio 2022. In quest’altro nostro articolo vi abbiamo parlato del cast vocale dell’espansione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.