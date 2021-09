Guerrilla al lavoro su un Horizon multiplayer?

Stando a diversi indizi e annunci di lavoro, Guerrilla Games starebbe assumendo per un eventuale titolo della serie Horizon con componenti multiplayer

Tra i ruoli richiesti sul sito ufficiale della compagnia figura, tra le altre, la posizione di senior social systems designer. Stando alla descrizione, ai collaboratori sarà richiesta passione per le comunità online e per l’ambito social. L’obiettivo sarà quello di creare nuovi modi con i quali i giocatori possono entrare in contatto tra loro in-game. Tutto questo significa, in congiunzione con altri indizi, che Guerrilla starebbe pianificando lo sviluppo di un nuovo capitolo di Horizon con un importante focus sulla componente multiplayer.

Un nuovo Horizon con elementi multiplayer tra i piani di Guerrilla?

Tra gli annunci pubblicati è presente anche la figura del senior game writer. Per quest’ultimo sarà richiesta una vasta conoscenza nel narrative design applicato a rpg open world, giochi online e MMORPG, con l’obiettivo di creare missioni, scrivere quest e costruire il narrative design. Non è totalmente chiaro se queste posizioni siano riferite alla serie di punta di Guerrilla e quindi ad un prossimo Horizon multiplayer. Tuttavia, la compagnia ha espresso più volte in passato l’intenzione di espandere la serie Horizon tramite il multiplayer. Parte della confusione nasce anche dal fatto che il prossimo Horizon Forbidden West non conterrà tali feature.

Diverse fonti riportano infatti che a monte dello sviluppo del primo Horizon era prevista una modalità co-op. Tuttavia, quest’ultima è stata scartata cosicché il team potesse focalizzarsi meglio su altri aspetti del gioco. Stessa sorte toccata poi a Forbidden West. Resta dunque da vedere se questo progetto con ambizioni online sarà uno spin-off standalone oppure un Horizon 3. Nel 2018 lo studio aveva riassunto Simon Larouche per lavorare su un titolo non ancora annunciato. Larouche ha maturato diverse esperienze in ambito multiplayer, avendo diretto e partecipato in passato a titoli quali Rainbow Six: Siege, Guardians of the Galaxy, Splinter Cell: Blacklist e Killzone 2.

