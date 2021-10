Marvel’s Guardians of the Galaxy: ecco il trailer di lancio!

Nelle scorse ore, Square Enix ha divulgato il trailer di lancio ufficiale di Marvel’s Guardians of the Galaxy, il titolo ormai prossimo all’uscita in arrivo il 26 ottobre

Ormai di Marvel’s Guardians of the Galaxy si è veramente visto tantissimo. Presentato nel corso dell’E3 2021, abbiamo visto svariati minuti di gameplay del titolo in arrivo il prossimo 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e (anche se solo in Cloud) Nintendo Switch. Square Enix ha infatti avviato una campagna di marketing decisamente aggressiva per quello che dovrebbe essere il titolo che ci farà perdonare la compagnia per quel disastro che è stato Avengers, o almeno speriamo sia quella l’intenzione. Ci fa ben sperare che, a timone dello sviluppo, ci sia una Eidos Montreal che si è fatta quasi sempre riconoscere per titoli di più che soddisfacente livello, anche se stiamo ancora aspettando un nuovo Deus Ex. Così, giusto per ricordarlo.

In attesa dell’arrivo di Guardiani della Galassia sul mercato, Eidos e Square Enix hanno divulgato il trailer di lancio del titolo, ammiccando anche alla presenza di un personaggio ben noto ai fan del MCU. Il trailer si compone di un montaggio di sequenze d’azione con diversi personaggi protagonisti, sulle note di Kickstart my Heart di Motley Crue. Vi lasciamo il trailer qua sotto e vi parliamo della chicca.

Adam Warlock è nel trailer di lancio di Marvel’s Guardians of the Galaxy?

Siamo abbastanza sicuri, infatti, che la silhouette che si riconosce verso la fine del trailer sia quella di Adam Warlock, o Lui per gli appassionati. A conferma dei nostri sospetti, nel post su Twitter divulgato da Eidos per il trailer di lancio, un utente ha chiesto se quella figura nera e atletica che si vede nel trailer (andate all’incirca al minutaggio 2:07) sia quella di Warlock. A tale commento, l’account ufficiale di Marvel’s Guardians of the Galaxy ha risposto soltanto con l’emoji degli occhi, sapete bene quale. Una conferma praticamente ufficiale, nel mondo di Internet di oggi!

Avete visto il trailer di lancio di Marvel’s Guardians of the Galaxy? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!