Il gioco dei Guardiani della Galassia potrebbe essere annunciato all’E3

Stando a dei recenti rumor, durante l’E3 Square Enix potrebbe annunciare il nuovo gioco dei Guardiani della Galassia sviluppato da Eidos Montreal

Fra meno di una settimana si terrà finalmente l’E3 2021 e tra i grandi nomi che saranno presenti all’evento figura ovviamente anche Square Enix. In vista di questo grande giorno la compagnia ha pubblicato online una piccola anticipazione, svelando alcuni dei titoli che saranno mostrati durante la presentazione.

Fra i giochi che compariranno durante l’evento spiccano nomi come Babylon’s Fall, Life is Strange: True Colors e Marvel’s Avengers, ma anche un nuovo grande titolo che sarà annunciato da Eidos Montreal. Per il momento la compagnia non ha svelato nulla di questa World Premiere ma, stando alle parole di Jason Schreier, il nuovo gioco che Square annuncerà all’E3 potrebbe essere Guardiani della Galassia.

Il gioco di Guardiani della Galassia potrebbe essere in sviluppo da oltre 4 anni

Jason Schreier ha detto su Twitter che il nuovo progetto di Eidos Montreal sarà un gioco sui Guardiani della Galassia e lo ha fatto perché ha delle effettive basi per la sua affermazione. Infatti, stando a un report di Kotaku del 2017, la software house sarebbe al lavoro su un titolo dei Guardiani della Galassia da oltre 4 anni. In calce qui sotto potete trovare il tweet del reporter:

With apologies to those who are dreaming of a new Deus Ex game, see this from 2017: https://t.co/aSelC4wZp2 — Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021

Rispetto alle solite voci di corridoio che precedono l’E3, questa volta sembrano esserci delle basi molto più solide. In ogni caso vi suggeriamo di prendere comunque queste dichiarazioni con le pinze dato che, fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, non potremo sapere con certezza a cosa sta lavorando Eidos.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.