GTA: The Trilogy fixa la pioggia in San Andreas e molto altro con la nuova patch

Dopo un lancio decisamente problematico, GTA: The Trilogy riceve la prima patch, che sistema pioggia in San Andreas e molto altro ancora

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha visto, senza ombra di dubbio, uno dei lanci più disastrosi di sempre, nonostante si parli di un trittico di produzioni tra le più amate di casa Rockstar. A dispetto dell’attesa e dell’affetto smisurato, però, il risultato ottenuto non è stato certo dei migliori (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione), al punto che il gioco è anche stato ritirato dallo store PC. Fortunatamente gli sviluppatori stanno correndo ai ripari, proponendo la prima patch per GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, che a sistemare moltissimi aspetti, come la famigerata pioggia vista in San Andreas.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition si aggiorna con la prima patch

La prima patch per i giochi Rockstar è finalmente disponibile, e va ad aggiornare le varie versioni rilasciate alla release 1.02. L’update ha operato una corposa dose di miglioramenti a tutti e tre i titoli, andando ad intervenire su linee di dialogo saltate per errore, modelli dei personaggi, luci e persino buchi nella mappa, che portava i giocatori a cadere nel terreno. La lista delle correzioni è davvero ampia e corposa, come potete constatare in prima persona attraverso questo link, e fortunatamente tra le migliorie apportate ne abbiamo una dedicata alla fantomatica pioggia, sebbene questo abbia interessato solo San Andreas.

A scorrere l’elenco del changelog della patch 1.02 di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, c’è davvero da mettersi le mani nei capelli se pensiamo a quante problematiche abbiano afflitto (e continueranno a farlo ancora a lungo) questa attesissima raccolta. Il che è alquanto strano, soprattutto se consideriamo il pedigree ludico di Rockstar, da sempre caratterizzato da una cura realizzativa e per il dettaglio davvero invidiabile.

Vi ricordiamo che, a dispetto di tutte le problematiche, il gioco è attualmente disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con una release per iOS e Android prevista per una data imprecisata del 2022.

E voi avete giocato alla raccolta? Fateci sapere le vostre impressioni sulle pagine di tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.