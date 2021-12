Dopo l’annuncio del ritorno delle versioni classiche su PC, Rockstar Games ha annunciato che l’uscita di GTA Trilogy in edizione fisica è stata rimandata. GTA Trilogy, la cui saga è da sempre conosciuta per il particolare gameplay e per i trucchi, contiene tre dei capitoli più noti del franchise: Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas.

Inizialmente, l’uscita dell’edizione fisica (ormai rimandata) di GTA Trilogy era prevista per il 7 dicembre, quasi un mese dopo il lancio della versione digitale. Rockstar Games si è vista costretta a rinviare l’uscita negli store fisici del gioco proprio a causa dei problemi della versione digitale: la casa produttrice si è resa conto dei troppi bug presenti nei giochi (che sta cercando di correggere con delle patch ad hoc), e quindi considererebbe troppo prematuro l’arrivo sugli scaffali del gioco.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021