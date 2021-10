GTA Trilogy: GTA 3 e San Andreas arriveranno su Xbox Game Pass e PS Now

GTA: The Trilogy arriverà tra poco sulle console di nuova generazione, ed in più due dei capitoli presenti nella trilogia verranno rilasciati singolarmente su Xbox Game Pass e PS Now

GTA è una delle saghe videoludiche più rinomate di sempre, e ancora oggi i suoi capitoli vengono giocati e rigiocati. GTA 5 online rimane costantemente aggiornato, ma anche se il titolo di ormai sei anni fa arriverà sulle console di nuova generazione, alcuni giocatori restano su altre isole create dalla nostalgia, in attesa del riammodernamento di capitoli più storici, come San Andreas e Vice City, considerati dei classici del genere. Tra i rumor che riguardavano presto o tardi l’annuncio che è poi stato GTA: The Trilogy, si pensava anche ad un arrivo esclusivo su Xbox Game Pass o PS Now.

GTA: The Trilogy ed i titoli in esclusiva su Xbox Game Pass e PS Now

Rockstar, dopo i rilasci di varie versioni rimasterizzate, ha deciso di creare una versione definitiva che racchiudesse i tre giochi più amati dalla community, con GTA: The Trilogy. Negli ultimi giorni, si è speculato molto sulla possibile data di rilascio, e su quali piattaforme sarebbe giunta prima. Anche qui, Rockstar ha lasciato correre un po’ le ipotesi dei fan. Finalmente, Rockstar Games ha confermato le date di lancio di GTA: The Trilogy, che saranno rispettivamente l’11 novembre per la versione digitale, ed il 7 dicembre per quella fisica. Il gioco arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch, mentre le versioni Android ed iOS arriveranno invece nel 2022.

Tra i cambiamenti presenti nella nuova trilogia, ci sarà un miglioramento della luce e dell’ambiente, texture ad alta risoluzione, migliore distanza di visualizzazione e controlli uguali a quelli di GTA 5. Gli obiettivi e trofei verranno aggiornati, ed i giocatori potranno ricominciare subito una missione fallita, diversamente da com’era nei GTA originali. La versione PC supporterà il DLSS, e PS5 e Xbox Series X avranno il 4K e i 60FPS. Infine due titoli in GTA Trilogy, GTA: San Andreas e GTA 3, arriveranno rispettivamente sul Game Pass a partire dall’11 novembre per quanto riguarda il primo, mentre il secondo sul PS Now dal 7 dicembre.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store Instant Gaming per nuovi giochi ad un buon prezzo.