GTA Remastered Trilogy: uscita posticipata al 2022?

Sebbene prevista per quest’anno, l’uscita della Remastered Trilogy dei primi GTA sembra essere stata rimandata al 2022, secondo un noto insider

Nonostante i numerosi progetti all’attivo quali GTA VI e il porting di GTA V per next gen, Rockstar non si ferma. Stando a diverse voci di corridoio, sarebbe in sviluppo una trilogia rimasterizzata dei capitoli più amati. Stiamo parlando di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Nonostante i diversi rumor che ne vedevano l’uscita entro la fine dell’anno, l’uscita della GTA Remastered Trilogy sarebbe stata posticipata al 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Secondo un insider l’uscita della GTA Remastered Trilogy sarebbe slittata al 2022

Recenti report hanno rivelato che la trilogia comprendente GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas sarebbe attualmente in sviluppo. Abbiamo avuto inoltre la conferma che a occuparsi del progetto c’è Ruffian Games, conosciuta anche come Rockstar Dundee. Quest’ultima sarebbe dovuta uscire sul mercato verso la fine di ottobre o i primi di novembre per le console current gen, old gen, oltre che per PC e mobile. Secondo l’insider Tom Henson, tuttavia, l’uscita della GTA Remastered Trilogy potrebbe essere stata posticipata per un generico 2022. Stando ad un tweet di Henson, le informazioni rilasciate sulla Remastered sarebbero corrette eccetto quelle inerenti la data d’uscita.

Tutto ciò avrebbe comunque senso per diversi motivi. In primo luogo la pandemia, la quale ha scombinato i piani di tutte le aziende causando slittamenti nelle date d’uscita di molti prodotti. In secondo luogo l’ottimizzazione del titolo per le varie piattaforme previste sta avendo sicuramente un impatto in termini di attesa. Infine, come abbiamo già anticipato, vi è da tenere in conto anche l’ampio numero dei progetti intrapresi da Rockstar. Nell’attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che l’uscita di GTA V e GTA Online per next gen è prevista per questo 11 novembre.

