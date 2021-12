GTA online: ecco il trailer del DLC gratis della storia e la data d’uscita

Un trailer rilasciato poche ore fa rivela la data d’uscita di un nuovo DLC di GTA Online, che va ad aggiungere nuovi contenuti gratis alla storia di questa modalità, tra cui Franklin e Dr. Dre

Rockstar Games il mese scorso ha voluto aprire una finestra sui bei tempi andati, rilasciando digitalmente la remaster dei titoli più iconici della saga Grand Theft Auto, con una trilogy dedicata a GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. In questi giorni, molti giocatori sono ancora in attesa dell’arrivo delle versioni fisiche della trilogia, con un rilascio rinviato a pochi giorni più avanti nel mese di dicembre, mentre per coloro che possiedono Nintendo Switch toccherà attendere il 2022. Nel frattempo, la casa di sviluppo ha voluto dare agli utenti un modo utile ad ingannare l’attesa, rilasciando così un nuovo DLC della storia di GTA Online, insieme ad un trailer che ne rivela i contenuti disponibili gratis, e che ha una data d’uscita programmata per la prossima settimana.

Il trailer del DLC gratis e la data d’uscita su GTA Online

Il nuovo trailer pubblicato da Rockstar Games mostra al suo interno la data d’uscita dei contenuti nel DLC, che saranno accessibili totalmente gratis su GTA Online. La nuova espansione andrà ad apportare un altro filo alla trama della modalità multigiocatore, collegandosi con uno dei personaggi più amati di GTA V, ovvero Franklin Clinton. Il video introduce anche una breve descrizione della storia, affermando come i giocatori si potranno unire ad un’esaltante corsa lungo Los Santos, passando per le strade meno raccomandate in cui abitava Franklin, arrivando anche alle zone dalla selvaggia movida notturna, per raggiungere poi i quartieri più benestanti.

Tutto ciò si potrà fare in compagnia di Franklin, la hacker Imani, il cane Chop e la nostra squadra, in modo da poter riportare a Dr. Dre i suoi preziosi brani. In questa espansione della storia Online di GTA saranno quindi presenti delle canzoni ancora mai rilasciate del noto rapper, insieme ad una stazione radio con alcuni ospiti speciali e ulteriori nuovi brani negli altri canali. La storia si ricollega agli eventi di GTA V con la fondazione di una “agenzia di soluzioni per celebrità” da parte di Franklin, alla quale collaboreranno anche l’amico Lamar Davis e DJ Pooh. La data d’uscita del DLC è prevista per il 15 dicembre 2021.

