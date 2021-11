GTA IV: la remaster potrebbe avere un’uscita nel 2023

Secondo un leak, Rockstar Games potrebbe star lavorando ad una remaster di GTA: IV per il 2023, dopo l’arrivo di GTA: Trilogy

Ci troviamo ormai agli sgoccioli: tra pochissimi giorni i giocatori avranno finalmente tra le mani la remaster dei tre capitoli più amati di Grand Theft Auto, ovvero GTA: San Andreas, GTA: III e GTA: Vice City Stories. Essi saranno fruibili attraverso GTA: The Trilogy – Definitive Edition, che arriverà inoltre non solo su console della scorsa e dell’attuale generazione, ma anche su iOS e Android. Nei trailer ed immagini mostrate da Rockstar si può notare un netto miglioramento tecnico e grafico, e ciò ha portato a sperare in un trattamento simile anche per il quarto capitolo della serie, con protagonista Niko Bellic. E ad alimentare queste aspettative ci ha pensato nelle ultime ore un leaker, che afferma come la remaster di GTA IV potrebbe essere in uscita nel corso del 2023.

Possibile uscita di GTA IV Remaster nel 2023?

Solo pochi giorni fa sono circolati attraverso il sito Rockstar Mag dei rumor riguardanti l’arrivo di un nuovo titolo di GTA, accompagnato anche da quello inerente una remaster del primo capitolo di Red Dead Redemption. In aggiunta, anche le dichiarazioni da parte di Snoop Dog in un suo stream hanno fatto pensare che GTA VI sarebbe stato il prossimo gioco che avremmo visto uscire dalla casa di sviluppo. Eppure, il leaker RalphsValve, conosciuto già per i suoi leak di Call of Duty, sia concorde riguardo l’ipotesi che figurava in realtà l’uscita di una remaster di GTA IV nel 2023, piuttosto che un gioco totalmente nuovo.

To launch without Multiplayer; Single-player only — Ralph (@RalphsValve) November 9, 2021

Su Twitter, RalphsValve ha voluto rimarcare la cosa pubblicando un tweet con all’interno un’immagine di GTA IV, includendovi anche un logo con su scritto “2023”. Dopo aver fatto ciò, ha anche inserito alcuni dettagli riguardanti la remaster: le console per cui sarebbe prevista sono PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Con la remaster di GTA IV conferma anche la presenza delle storie “Episodes From Liberty City”, indicando dunque il ritorno di Johnny Klebitz di The Lost and Damned e di Luis Lopez, protagonista di The Ballad of Gay Tony. La remaster sarà però solo in singleplayer, e non avrà pertanto la amata modalità multiplayer.

Ribadendo come si tratti di un leak, resta comunque un fatto a cui prestare attenzione nel corso dei prossimi mesi, vedendo come Rockstar sembra tentare di aprirsi all'idea di nuove remaster.