Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: annunciata la remastered dei “vecchi” GTA

Rockstar ha finalmente annunciato la remastered di GTA, alias Grand Theft Auto: The Trilogy, ecco per quali piattaforme arriverà la raccolta

Sul suo sito Web Rockstar Games ha annunciato che la remastered di GTA, ossia Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e Rockstar Games Launcher su PC quest’anno, prima di arrivare sui dispositivi mobili nel 2022. Il colosso dell’intrattenimento videoludico ha rilasciato queste dichiarazioni per presentare la raccolta: “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition presenterà aggiornamenti trasversali tra cui miglioramenti grafici e miglioramenti del gameplay moderno per tutti e tre i titoli, pur mantenendo l’aspetto classico degli originali. Non vediamo l’ora di condividere maggiori informazioni su questi titoli innovativi nelle prossime settimane: restate sintonizzati!”

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: la remastered dei “vecchi” GTA disporrà di una grafica migliorata

Ebbene sì, dopo tanti rumor, e la valutazione da parte dell’ente coreano preposto, finalmente Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (ossia la remastered di alcune vecchie glorie della serie GTA) è diventato realtà. Rockstar ha rilasciato anche ulteriori dichiarazioni sulle versioni attuali dei titoli stessi della raccolta (Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas) ancora disponibili su diversi store online:

Per prepararci al lancio, inizieremo a rimuovere le versioni esistenti dei titoli classici dagli store digitali la prossima settimana. Per ulteriori informazioni, visitate il supporto di Rockstar Games. Inoltre, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arriverà su iOS e Android nella prima metà del 2022. Come parte della celebrazione del 20° anniversario di GTA III, potrete ottenere una vasta selezione di nuovo equipaggiamento speciale da collezionare in Grand Theft Auto Online durante i prossimi eventi di questo autunno, inclusi abiti e livree commemorative. Avremo maggiori dettagli su come acquisirli nelle prossime settimane. Gli eventi di GTA Online di questo mese saranno caratterizzati anche da alcune sorprese speciali, inclusa la possibilità imminente di alcune attività insolite che si verificano a Southern San Andreas e dintorni…

Ad agosto, Kotaku ha riferito che i remaster dei tre giochi erano nelle fasi finali di sviluppo presso Rockstar Dundee, lo studio precedentemente noto come Ruffian Games fino a quando non è stato acquisito da Take-Two nell’ottobre 2020. Lo stesso sito affermava che i titoli sarebbero stati rimasterizzati utilizzando Unreal Engine e avrebbero offerto un mix di “grafica nuova e vecchia“. Rockstar ha recentemente ritardato le versioni di nuova generazione di GTA V dalla data di uscita precedentemente pianificata di novembre all’inizio del 2022.

