GTA 6: un insider parla della possibile data d’uscita

Nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente, GTA 6 è comunque uno dei videogiochi più attesi di sempre. Al momento non si sa quasi nulla del nuovo titolo di Rockstar Games, ma nonostante ciò tutti i fan della serie sono davvero impazienti di metterci le mani sopra.

Al momento quel poco che sappiamo sul gioco deriva quasi esclusivamente dal grosso leak dell’anno scorso, ma ora sembra che stiano nascendo anche dei nuovi rumor. Recentemente infatti un noto insider di Rockstar ha rivelato diverse informazioni legate all’annuncio di GTA 6 e alla sua possibile data d’uscita.

La data d’uscita di GTA 6 potrebbe essere svelata quest’anno

Tez2 è un noto leaker del mondo di GTA che in passato ha svelato diverse informazioni sulla serie che successivamente si sono rivelate attendibili. Negli ultimi tempi questo insider è stato molto attivo all’interno di alcuni forum di Grand Theft Auto e ha condiviso con gli altri utenti alcune informazioni molto interessanti. Il leaker sembra essere certo che GTA 6 sarà annunciato quest’anno e inoltre pensa di conoscere anche la potenziale data d’uscita. Tez2 infatti sostiene che il gioco al momento è previsto per la fine del 2024, ma non esclude che possa essere rinviato anche ai primi mesi del 2025.

Stando alle parole dell’insider inoltre sembra che Rockstar si stia impegnando molto per far uscire il titolo il prima possibile e che per questo motivo stia tagliando alcuni contenuti che sarebbero dovuti essere presenti al lancio, per poi rilasciarli successivamente come DLC. Tutte queste informazioni sono davvero molto interessanti e possono dare una speranza a chi è molto ansioso di vedere qualcosa del nuovo titolo di Rockstar ma, nonostante Tez2 si sia dimostrato attendibile in passato, vi suggeriamo di non fare troppo affidamento sulle sue parole. Al momento infatti non c’è alcun modo per verificare quanto detto dall’insider e di conseguenza è sempre meglio considerare queste informazioni come dei semplici rumor senza fondamento.

