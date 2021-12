GRID Legends: ecco quando scopriremo la data d’uscita!

Nelle scorse ore, Codemasters ha confermato il giorno preciso in cui scopriremo di più sul gameplay di GRID Legends, nonché la sua data d’uscita ufficiale

Codemasters è, ufficialmente, una delle compagnie più amate dagli appassionati di corse automobilistiche in salsa videogame. Acquisita non molto tempo fa da Electronic Arts, l’azienda vanta fra le sue fila franchise come quello di F1 e di DiRT, nonché, per l’appunto, GRID. Dopo un primo capitolo, datato 2019, che ci ha convinti (quasi) sotto tutti gli aspetti, nel corso dell’EA Play Live 2021 andato in onda a luglio scorso fu annunciato GRID Legends. Al di là di qualche dettaglio e qualche novità qua e là, però, né EA né Codemasters hanno divulgato particolari in merito e non c’era neanche alcuna notizia sul quando avremmo potuto sapere qualcosa. Fino ad oggi.

Tramite Twitter, infatti, l’azienda ha annunciato che verranno svelati tanti interessanti dettagli su GRID Legends il prossimo 3 dicembre, alle 17 ora italiana, tramite un live stream dedicato al gioco. Oltre ad essere mostrato un gameplay trailer di debutto, verranno elencate informazioni dettagliate sulle nuove meccaniche, sulle ambientazioni, gli eventi e le macchine e tutto ciò che andrà a costituire il gioco. Ancor più importante, però, verrà definita ufficialmente la data d’uscita. Vi lasciamo il tweet a cui facciamo riferimento proprio qua sotto.

We think you've waited long enough… December 3 // 4pm UTC 👀 🏁 First gameplay

🏁 Release date reveal

🏁 New locations, events, cars

🏁 New features Be there ▶️ https://t.co/iaBYQ4Scku#GRIDLegends pic.twitter.com/Iq10boFWsp — NEW #GRIDLegends GAMEPLAY & INFO THIS FRIDAY 💥 (@gridgame) December 1, 2021

GRID Legends ha fatto drizzare le orecchie dei fan delle corse automobilistiche e di quanti hanno apprezzato il primo capitolo perché, a quanto pare, Codemasters ha deciso di inserire una Modalità Storia. Oltre a questa interessante novità, Chris Smith, il director del gioco, aveva anche confermato che tornerà la meccanica del Nemesis, che verrà migliorata ed estesa.

Qualunque sia la data d'uscita ufficiale di GRID Legends, sappiamo che sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!