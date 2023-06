Green gaming: giochi e videogiochi sul risparmio energetico

Ormai la transizione ecologica riguarda tutti gli aspetti della nostra vita. Possiamo anche parlare di green gaming quindi?

L’esigenza di dover prendere delle misure urgenti per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico si fa sempre più pressante, coinvolgendo anche dei settori che in pochi avrebbero immaginato, si pensi al mondo dei videogiochi. Negli ultimi tempi si sta sempre più affermando il concetto di green gaming, inteso come un approccio sostenibile al gioco, mirante a ridurre l’impatto ambientale e, non meno importante, a promuovere dei comportamenti responsabili tra i giocatori. I giochi sul risparmio energetico diventano anche, sempre di più, uno strumento di sensibilizzazione e di apprendimento.

Green gaming: di che cosa si tratta?

Prima di parlare, in dettaglio, di videogiochi sul risparmio energetico, è bene spendere qualche parola per inquadrare questo fenomeno. Il green gaming, sostanzialmente, ha tre stelle polari che sono: la riduzione del consumo energetico, l’utilizzo di materiali sostenibili e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Non si tratta, quindi, unicamente di videogiochi sul risparmio energetico, che pur sono in continuo aumento e sensibilizzano piccoli e meno piccoli divertendo, bensì di adottare delle buone pratiche che trovano il minimo comune denominatore nell’efficienza energetica. Green gaming, in sostanza, vuol dire anche scegliere determinati dispositivi di gioco che abbiano un consumo energetico ridotto, optare per materiali sostenibili e premiare realtà che favoriscono l’utilizzo di materiali biodegradabili e riciclabili. Infine, il green gaming consiste in tutta una parte di sensibilizzazione che prevede l’inserimento di informazioni sulle buone pratiche eco-friendly nei videogiochi stessi. Pratiche che potrebbero essere utili anche per risparmiare sulle bollette (anche se, in questo caso, si rischia di aprire un portone su un’altra questione, che non affronteremo e per la quale rimandiamo alla pagina sulle offerte luce di CheTariffa.it).

Videogiochi sul risparmio energetico

Negli ultimi tempi hanno fatto la loro comparsa sempre più videogiochi sul risparmio energetico, questo proprio per sensibilizzare sempre di più i cittadini su quanto sia importante adottare delle buone pratiche di sostenibilità ambientale. Un valido esempio in tal senso potrebbe essere quello di P&G, che ha lanciato un videogioco chiamato “Green Home”, che ha il dichiarato intento di istruire al consumo responsabile. Il progetto ha visto anche il coinvolgimento del WWF e consiste nel simulare la pulizia dei diversi ambienti della casa, dando consigli sulle buone pratiche di sostenibilità a ogni livello superato. Ci sono poi dei veri e propri giochi per bambini sul risparmio energetico basati sul green gaming che riescono a sensibilizzare giocando, una modalità particolarmente felice e collaudata, che ha già portato a successi concreti.

Giochi per bambini sul risparmio energetico

Anche le scuole e le istituzioni hanno già interessato a lavorare sul concetto di green gaming. Un valido esempio potrebbe essere quello di Green Game, il Progetto Didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Potrebbe essere uno degli esempi di giochi per bambini sul risparmio energetico più significativi, e prevede il coinvolgimento di studenti con lezioni frontali a tema green e la possibilità, tramite quiz, di vincere premi su base nazionale. I giochi sul risparmio energetico sono tantissimi, e possono essere svolti anche in casa e in famiglia, iniziando così sin da subito a educare.

Green gaming e risparmio energetico

Che il green gaming sia un tema sempre più sensibile lo si deve anche al fatto che, attualmente, sarebbero circa un miliardo i videogiocatori in tutto il mondo. Il fatturato, che fino a pochi anni fa misurava 130 miliardi di dollari, potrebbe raggiungere quota 300 miliardi entro il 2025. Sono tantissime le aziende attive nel settore che hanno già deciso di utilizzare delle tecnologie ad alta efficienza energetica per ridurre di 30 milioni di tonnellate le emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Ma non finisce qui, sempre in nome del green gaming, molte aziende di videogiochi stanno anche iniziando a piantare alberi e a migliorare, per quanto possibile, la gestione degli imballaggi e del riciclaggio dei dispositivi. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!