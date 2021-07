Grand Theft Auto VI: stando a un insider potrebbe essere l’ultimo

L’ultimo canto del cigno dall’ultima grande Rockstar, secondo l’insider Tom Henderson: Grand Theft Auto VI potrebbe concludere la saga

In un articolo di opinione (non stiamo scherzando stavolta), l’insider Tom Henderson ha espresso un’interessante teoria secondo la quale Grand Theft Auto VI potrebbe essere l’ultimo episodio della serie. Nonostante il possibile tono congetturale dell’articolo, vi invitiamo a seguire (con la dovuta cautela) i punti espressi da Henderson. Stando a lui, la mappa di gioco mira ad evolversi in modo identico a quella di Fortnite, andando così a sostituire la pubblicazione periodica di titoli con un approccio da “live service”. Non se ne parlerà comunque fino al 2024, il che lo pone undici anni (come minimo) dopo il prezzemolino dei dati di vendita, GTA V.

L’ultimo dei Grand Theft Auto: Tom Henderson vi esprime la sua teoria

Gli introiti folli di Grand Theft Auto Online sarebbero dunque uno dei principali motori (non abbiamo resistito) dietro alla natura di VI di ultimo episodio stando all’insider. Mesi fa la rapina di Cayo Perico ha riscosso un successo fuori di testa, permettendo a Rockstar di registrare introiti adeguati. Per essere un titolo così poco chiacchierato da sviluppatore e publisher, il gioco è sulla bocca di tutti i fan. Stando a Henderson, è per questo che Rockstar vuole evitare ai suoi dipendenti lo stress che ha portato Dan Houser a dimettersi da vicepresidente. Da qui il compromesso del live service.

Rockstar mira dunque a rendere Grand Theft Auto VI un gioco pronto ad affrontare al futuro, là dove il predecessore sta solamente affrontando l’ironia goliardica dei meme che circolano in rete (troppi port). Tramite continui aggiornamenti, nuovi contenuti e un mondo in continua evoluzione, per il sesto GTA è possibile reggere la continua mungitura di cui GTA Online sembra non essersi ancora stancato. Il confronto con Fortnite potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma dal canto nostro possiamo solo augurarci che Henderson abbia ragione!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del ragionamento di questo insider? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.