Granblue Fantasy: Relink, ecco il trailer di lancio!

Nelle scorse ore, Cygames ha finalmente divulgato il trailer di lancio di Granblue Fantasy: Relink, l’action-RPG in arrivo proprio in questi giorni: vediamolo insieme, in questo articolo dedicato

Una gestazione umana dura nove mesi, quella di Granblue Fantasy: Relink è iniziata nell’agosto del 2016, quando Cygames lo ha annunciato, un po’ in sordina per il pubblico occidentale. Il franchise nasce in realtà su mobile nel 2014 e dà origine a una lunga serie di media diversi, da light novel a manga, passando per le ovvie serie animate. Relink è un action-RPG che dona nuova storia e nuova linfa vitale alla truppa del Grandcypher ed arriverà su PC (qui i requisiti!), PS5 e PS4 il prossimo 1 febbraio. Nell’attesa, Cygames ha divulgato il trailer di lancio, che trovate proprio qua sotto.

Granblue Fantasy: Relink, in attesa del lancio godiamoci l’ultimo trailer!

Granblue Fantasy: Relink si concentra su Gran/Djeeta, Lyria e compagnia bella mentre si dirigono a Estalucia, mentre sul cammino incontrano e si scontrano con bestie primordiali come Managarmr, Excavallion, Vulkan Bolla e Furycane. Ad aggiungersi alla lista ci sono anche i Pellegrini di Avia, guidati da Lilith e da un misterioso obiettivo, mentre i giocatori combattono tipi come il Generale Galanza e Maglielle.

Troveremo anche Id, uno spadaccino misterioso che combatte per i suoi ideali (e che giura di proteggere Lyria proprio nel trailer). Insomma, febbraio sarà un mese veramente eccitante per tutti gli appassionati di JRPG di qualsiasi salsa. Troveremo infatti, oltre al titolo di Cygames, anche Persona 3 Reload e l’attesissimo Final Fantasy 7 Rebirth. Insomma: prendetevi un po’ di ferie, che forse conviene.

Avete visto il trailer di lancio di Granblue Fantasy: Relink?