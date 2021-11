Gran Turismo 7: un nuovo trailer mostra il livello di realismo dei tracciati

Un nuovo trailer pubblicato da Sony ci svela i dietro le quinte nella costruzione dei tracciati in Gran Turismo 7. Gran Turismo torna più realistico che mai!

I videogiochi di guida di oggi si giocano la loro credibilità sul realismo che sono in grado di evocare. Dopo il successo della concorrenza ad opera di Playground Games, Gran Turismo 7 torna a farsi sentire. Il prossimo titolo della classica serie automobilistica di casa Sony, sembra infatti promettere un’esperienza oltre che completa, anche la più immersiva possibile. Di recente, il canale ufficiale YouTube di Gran Turismo 7 ha condiviso un suggestivo trailer nel quale vengono svelati ulteriori dettagli dietro alla realizzazione dei tracciati.

Tecniche innovative e tanta passione nel nuovo trailer dedicato ai tracciati di Gran Turismo 7

Polyphony Digital e Sony hanno rilasciato uno speciale trailer relativo a Gran Turismo 7 intitolato “tracciati“. Il video, raccontato dalle parole di Kazunori Yamauchi, mostra un breve dietro le quinte sulla creazione dei circuiti presenti nel prossimo Gran Turismo. Yamauchi sottolinea le tecniche innovative e la cura al dettaglio. In questo processo, il capture team si è recato in prima persona sui tracciati più famosi del mondo e, utilizzando uno scanner laser ad altissima precisione, ha catturato in dettaglio la superficie granulare di ogni tipo d’asfalto. Yamauchi è sicuro che i risultati raggiunti abbiano toccato un livello di realismo “tangibile“.

Il director ha aggiunto inoltre, che il meteo e le condizioni di luce andranno a cambiare in modo radicale la guida sui differenti tracciati. Infine, ha dichiarato che il suo personale tracciato preferito rimane il Nürburgring. Come dargli torto in fondo. Il celebre circuito tedesco infatti, è stato spesso colonna portante dei Gran Turismo precedenti (incluso GT Sport). Se avete seguito le ultime novità, saprete certamente che il gioco avrà un comparto tuning di gran lunga superiore a ciò a cui siamo abituati. Ricordiamo che Gran Turismo 7 uscirà il prossimo 4 marzo 2022 su PS4 e PS5.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e approfondimenti, seguite le pagine di tuttoteK.