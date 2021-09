Gran Turismo 7 richiederà la connessione internet per la campagna single player

Tra le prime conferme relative a Gran Turismo 7 abbiamo la necessità di essere connessi ad internet anche in caso della campagna single player

Tra i franchise più amati in forza a Sony possiamo considerare, senza dubbio alcuno, la saga racing sviluppata da Polyphony Digital, capace di catalizzare l’attenzione dei giocatori ad ogni sua nuova iterazione. Ed in tal senso anche Gran Turismo 7 si appresta a ripetere una simile situazione, data la curiosità che è stata in grado di scatenare sin dal suo annuncio. Pertanto non stupisce come sia stato uno dei titoli più importanti tra quelli mostrati durante l’ultimo PlayStation Showcase, e che è stato oggetto di una serie di informazioni aggiuntive grazie ad un update comparso sul PlayStation Blog. Tra le varie informazioni diramate, però, ve ne è una che non sappiamo come verrà accolta dalla community, e che riguarda la necessità di una connessione internet anche in caso della campagna single player.

Gran Turismo 7 richiederà una connessione internet anche per la campagna single player

I brevi scorci di gameplay mostrati in occasione dell’evento streaming, uniti alla tanto sospirata data di lancio, hanno dimostrato come il gioco Polyphony sia più vicino di quanto si potesse immaginare, come ha anche dimostrato il post comparso all’interno del PlayStation Blog. Stupisce, però, l’emergere della necessità di avere una connessione internet costante anche per quanto concerne la modalità per giocatore singolo, un’eventualità davvero spiacevole ed inusuale (anche se non così rara, basta pensare a Godfall), che siamo sicuri farà storcere la bocca a più di un fan.

Tra le altre feature di gioco che richiederanno tale situazione, inoltre, abbiamo anche l’editor di livree, Scapes (il peculiare photo mode presente nel gioco), GT Cafe (l’hub dedicato alla nostra collezione di veicoli), GT Auto (il comparto dedicato alla personalizzazione) e gli High-Speed Ring e Trial Mountain Circuits.

Vi ricordiamo che, salvo eventuali rinvii, Gran Turismo 7 è attualmente previsto per il prossimo 4 Marzo 2022, nelle versioni PS4 e PS5.

Che cosa ne pensate di questa scelta di Sony e Polyphony? Fateci sapere le vostre impressioni tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.