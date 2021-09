Gran Turismo 7: novità su multiplayer e supporto cross-gen

Gran Turismo 7 non è esattamente dietro l’angolo, di recente, tuttavia, sono emersi alcuni dettagli sul supporto gross-gen e il multiplayer

La serie Gran Turismo ha visto il passare di diverse generazioni di console Sony. Molti di voi lo sapranno, il franchise ha avuto addirittura inizio sulla piattaforma della prima storica console PlayStation originale e continua a prosperare oggi. Praticamente sempre un titolo di Gran Turismo ha accompagnato ogni console Sony e sappiamo che la prossima entry principale della storica serie racing sta arrivando. Gran Turismo 7 verrà lanciato il prossimo anno e potrete giocarlo sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5, nella notizia di oggi vi parliamo di quanto è ufficialmente emerso di recente proprio sul supporto alle due console targate Sony e sul multiplayer dell’attesissimo titolo in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Gran Turismo 7: multiplayer cross-generazionale confermato

Di recente, Eurogamer ha avuto la possibilità di parlare con il creatore della serie di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi. Durante questa conversazione sono stati svelati diversi piccoli aspetti sul multiplayer di Gran Turismo 7. Uno degli elementi di cui i giocatori potrebbero non essere a conoscenza è il fatto che è necessaria una connessione online per la modalità campagna. Questo potrebbe essere un po’ una seccatura per alcuni fan, ma per godervi la campagna, dovrete assicurarvi che la vostra console sia connessa alla rete Internet. Nel frattempo, c’è stata la conferma che potrete almeno godervi la modalità arcade offline.

Un altro elemento che è emerso dall’intervista è il fatto che sarà presente un supporto cross-generazionale. Se avete amici sulla versione PlayStation 4 del gioco e giocate su PlayStation 5, sarete comunque in grado di connettervi. Il multiplayer è una componente significativa di questo gioco e sarà disponibile per il cross-play. Tuttavia, dovremo aspettare e vedere come si comporta il gioco su entrambe le piattaforme Sony.

Ci sono alcune differenze già note: com’è normale che sia, la versione PlayStation 5 del gioco sfrutterà l’SSD e il controller DualSense. Attualmente, Gran Turismo 7 è previsto per il 4 marzo 2022. Non è un’attesa esattamente breve da sopportare. Il titolo è stato presentato come un ritorno alle origini per la serie edita da Sony. Se vi siete persi il trailer d’annuncio potere recuperarlo in quest’articolo.

