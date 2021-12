Gran Turismo 7: l’ESRB avverte i giocatori

Tutti gli appassionati di giochi di corsa non vedono l’ora di sfrecciare su nuove piste alla guida di potenti bolidi con il nuovissimo Gran Turismo 7, ma sembra che l’ESRB abbia già “avvertito” i giocatori su alcuni dettagli fastidiosi del titolo

Gran Turismo 7 è il titolo che gli amanti della velocità e dei motori stavano aspettando oramai da tempo. L’eccitazione per la simulazione della velocità e del brivido a bordo di potenti automobili, però, pare che verranno frenate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (ovvero lo European Systemic Risk Board – ESRB). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Gran Turismo 7: non solo microtransazioni

Esatto, avete letto proprio bene, anche per quanto riguarda il tanto atteso Gran Turismo 7 i giocatori si troveranno di fronte alla sempreverde “grana” che sono le microtransazioni. Ovviamente non è una sorpresa, ma sarebbe stato bello venire a conoscenza del contrario.

Proseguendo con le sue analisi, l’ESRB ha poi voluto avvisare i giocatori che all’interno del titolo di corse ci saranno anche dei riferimenti a sigarette ed alcolici in alcune fotografie ed insegne. E Sony che dice?

La casa madre di PlayStation, per il momento, si è “limitata” a fornire dei nuovi filmati e trailer che mostrano elementi come la Deep Forest Raceway, la Porsche Vision completamente elettrica e tanto altro ancora. Ricordiamo inoltre che il gioco sarà disponibile, per PS4 e PS5, a partire dal 4 marzo 2022.

