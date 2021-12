Gran Turismo 7: il magnifico gameplay del circuito Deep Forest Raceway

L‘atteso Gran Turismo 7 torna a mostrare le proprie capacità di simulazione automobilistica in un nuovo gameplay, stavolta con il circuito Deep Forest Raceway

Gran Turismo 7 è la nuova opera di Kazunori Yamauchi, e un ulteriore titolo esclusiva Playstation sviluppato da Polyphony Digital e Sony Interactive. Tempo fa era stato possibile vedere il trailer dei tracciati, dove il creatore nipponico della serie esponeva le sue considerazioni sul mondo automobilistico. Poiché le auto come una delle sue passioni più grandi, ciò è stato un fattore che ha grandemente influenzato lo sviluppo di Gran Turismo 7. Attraverso questo capitolo si tornerà finalmente a far rombare i motori, dopo otto anni dal sesto capitolo della serie; un gameplay del circuito Deep Forest Raceway, rilasciato di recente mostra l’eccezionalità grafica che si potrà trovare in Gran Turismo 7.

Deep Forest Raceway, gameplay dell’iconico circuito in Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 è stato sviluppato in parte anche per dare un’approfondita retrospettiva degli ultimi centocinquant’anni di storia dell’industria automotive. Esso arriverà ad offrire ogni aspetto inerente il mondo delle automobili, a partire dalla loro produzione per poi arrivare anche ai concept dei veicoli e delle macchine da corsa. Gran Turismo 7 continuerà a trasmettere gli stessi valori che i fan hanno avuto modo di percepire con il primo gioco di Gran Turismo, rilasciato ormai ben 25 anni fa.

In Gran Turismo 7, ciò sarà effettuato in un modo decisamente più espanso e a 360 gradi, ponendosi l’obiettivo di non solo soddisfare i fan più assidui di Gran Turismo, ma anche di attrarre una nuova generazione di giocatori, che magari si trovano ad intraprendere solo adesso l’affascinante strada dell’universo delle corse automobilistiche, o delle auto in generale. Il gameplay di Deep Forest Raceway mostrato di recente riporta in Gran Turismo 7 l’iconico circuito della serie. Questo tracciato ha fatto parte del franchise sin dalle sue origini, anche se per qualche motivo non è stato presente nel capitolo di Gran Turismo Sport.

Il gameplay in questione è stato effettuato su PS5, consentendo di vedere l’impressionante potenza grafica di Gran Turismo 7, dando anche uno sguardo dall’abitacolo delle auto, rappresentato in modo estremamente realistico e ricco in dettagli, e dei circuiti costruiti attraverso la fotogrammetria automatica digitale. La qualità visiva di Gran Turismo 7 risulta quindi essere eccellente su PS5; tuttavia, resta da vedere come essa apparirà invece su PS4. Il titolo si trova ormai a pochi mesi dall’uscita, programmata per il 4 marzo 2022, e probabilmente si avrà ancora l’occasione di osservare ulteriori aspetti di questo intenso videogioco di corse automobilistiche.

Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdevi altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.