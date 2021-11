Gotham Knights: concept art indica il periodo della data d’uscita

Gotham Knights è stato rimandato al 2022, ma un concept art ha generato un nuovo rumor riguardante il periodo in cui verrà posta la data d’uscita

Tra i titoli Warner Bros. Interactive Entertaiment più di rilevo in uscita in questi mesi, figurava anche il gioco Gotham Knights, previsto inizialmente per quest’anno e poi rimandato al 2022, anche se non era ancora stato ben definito in quale periodo sarebbe stata impostata la data d’uscita. Il rinvio di questo gioco è solo uno dei tanti avvenuti nel corso dell’anno attuale, ed è stato motivato con la necessità di più tempo per produrre una delle migliori esperienze possibili per i videogiocatori.

La rivelazione della possibile data d’uscita di Gotham Knights

Nonostante Gotham Knights abbia un periodo di uscita spostato nel 2022, non mancano comunque nuovi dettagli ed informazioni sul gioco: di recente ci è stata data la possibilità di vedere la copertina ufficiale del titolo action open-world, ed è stato svelato come esso sarà scollegato dalla celebre saga di Arkham, e dunque non sarà ambientato nell'”Arkhamverso”. Nella storia andremo ad interpretare vari ruoli super-eroici della DC di meno rilevanza ma altrettanta eroicità, tra cui Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso, riuniti per difendere Gotham dopo la tremenda perdita di Batman. Ad ogni modo, nuovi rumor fanno pensare che l’uscita avverrà per la primavera del 2022. Questo è deducibile da un concept art pubblicato sul sito di Jin Park, art director e designer che ha lavorato al brand e alla direzione artistica del titolo.

Nel concept art è visibile un logo, dove nella parte sottostante viene scritto “2022 Spring”: ciò significa che Gotham Knights potrebbe uscire a partire dal 20 marzo fino a fine giugno. La pagina adesso non è più visualizzabile, ma alcuni screenshot possono provare l’effettiva presenza di queste immagini. Oltre al concept art, in alcune note Park affermava come questa sarà una nuova fase all’interno di un franchise che è sempre stato incentrato su una sola figura sovrastante, adesso sostituita con l’introduzione di quattro principali protagonisti. Ognuno di essi si incamminerà verso viaggi diversi, portandoli a diventare dei Cavalieri a sé stanti.

Gotham Knights è in sviluppo per PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X. Continuate a seguirci su tuttoteK per ricevere nuovi aggiornamenti, e date un’occhiata allo store di Instant Gamingper trovare nuovi giochi a prezzi scontati.