Google Stadia: il vicepresidente lascia il progetto

Il vicepresidente e responsabile del prodotto Google Stadia ha lasciato l’azienda

La piattaforma di cloud gaming sviluppata da Google, si trova ancora una volta sotto i riflettori. Grazie ad essa, gli utenti possono giocare in streaming su vari dispositivi e condividere le proprie sessioni online. Nonostante la grandezza della società statunitense, qualcosa in questo progetto continua a non funzionare. Da quando fu rilasciata infatti, nel novembre 2019, ha perso numerosi componenti importanti del team. Dopo Jade Raymond, la quale ha creato uno studio tutto suo, questa volta a lasciare la famiglia Google Stadia, è stato John Justice, vicepresidente

John Justice abbandona la carica di vicepresidente per Google Stadia

John Justice, entrato a far parte di Google all’inizio del 2019, ricopriva la carica di vicepresidente e responsabile del prodotto di Stadia. Il suo ruolo era quello di supervisionare l’esperienza degli utenti Stadia e, talvolta, annunciare alcune delle nuove caratteristiche della piattaforma. Già nel dicembre 2020, l’uomo aveva dichiarato che non avrebbe più parlato delle caratteristiche future del prodotto. Tutto questo, da parte sua, era partito per evitare di creare eccessi di aspettative negli utenti ma si è concluso in modo ben più incisivo. Il vicepresidente, oltre ad aver lasciato il suo ruolo nella piattaforma Google Stadia, ha detto addio anche all’azienda stessa.

La notizia è stata originariamente riportata da The Information e successivamente confermata da 9to5Google. Solo poche settimane fa, Google aveva deciso di interrompere tutto lo sviluppo di giochi interni su Stadia, facendo affidamento esclusivamente su giochi di terze parti esterni all’azienda. Nel catalogo sono presenti molti giochi rilevanti come Assassin’s Creed Valhalla e Cyberpunk 2077. Google è ormai famosa per spendere montagne di soldi in progetti che si rivelano fallimentari, creandosi la reputazione di abbandonare facilmente i propri prodotti e servizi infruttuosi. Il tempismo e le modalità della partenza di Justice, sicuramente non promettono nulla di buono per Google Stadia.

