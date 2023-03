Il Signore degli Anelli: Gollum, svelato il trailer sulla storia

Gollum è il protagonista del nuovo gioco del Signore degli Anelli ed è stato svelato un interessante trailer sulla storia!

È stato rilasciato un nuovo trailer del gioco Il Signore degli Anelli: Gollum che mostra per la prima volta la storia del titolo. Il gioco presenta le vicende non raccontata dell’avventura di Gollum alla ricerca dell’Anello del Potere che considera il suo prezioso tesoro. Questa storia originale ti porterà in diversi luoghi della Terra di Mezzo, dove incontrerai personaggi famosi dei libri di J.R.R. Tolkien. Basato sulla trilogia di libri che non ha bisogno di presentazioni, il gioco racconta la storia delle esperienze di Gollum da dietro le quinte nei primi capitoli della Compagnia dell’Anello.

Mostrato il primo trailer sulla storia del gioco Il signore degli Anelli: Gollum

Grazie al trailer sulla storia del gioco Il Signore degli Anelli: Gollum, possiamo avere una prima idea di come partirà la trama. Dopo aver perso il suo anello a causa di Bilbo Baggins nelle profondità delle Montagne Nebbiose, Gollum decide di lasciare la sua comoda caverna per intraprendere un pericoloso viaggio alla ricerca del suo prezioso anello. Alla fine viene catturato dalle forze di Sauron e torturato nelle segrete di Barad-dur, dove rivela che Bilbo della Contea possiede l’Unico Anello. Dopo essere stato liberato da Sauron e dai suoi tirapiedi, Gollum viene catturato da Aragorn e Gandalf.

Dopo averlo interrogato sull’Anello, Gollum viene messo sotto la sorveglianza degli Elfi Silvani nel loro regno di Bosco Atro. Per sopravvivere al vostro viaggio dovrete attraversare la Terra di Mezzo utilizzando l’astuzia di Gollum e arrampicandovi per evitare il pericolo. Originariamente previsto per l’autunno 2022, il gioco è stato spostato nel 2023 senza una data di uscita definitiva. Una volta disponibile, il gioco sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

