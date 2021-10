Goldrake: in arrivo un videogioco per il 2023

Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata o sentito parlare del mitico Goldrake! Bene, per tutti gli appassionati ed i nostalgici allora c’è una buona notizia visto che il robottone è in arrivo con un suo videogioco nel 2023

Ufo Robot Goldrake non ha certo bisogno di presentazioni, ma forse di un videogioco sì, e questa è l’idea che è venuta in mente al team di Microids che ha deciso di “riportare alla luce” la creatura di Gō Nagai (Mazinga Z, Mao Dante, Devilman, Jeeg robot d’acciaio, Cutie Honey, Violence Jack e tanti altri ancora). Ma andiamo con ordine.

Goldrake: il ritorno del robottone in un videogioco

Lo sviluppo del videogioco di Goldrake sta venendo gestito dallo studio Endroad che racchiude ex membri dello staff di Ubisoft (Assassin’s Creed) e di Amplitude Studios (Endless Space) ed ha come direttore creativo lo stesso Laurent Cluzel che abbiamo già visto in titoli come Fable oppure Prince of Persia: Le sabbie del tempo.

Colomban Cicéron, Game Director e co-fondatore di Endroad, ha poi speso non poche parole di elogio per dimostrare tutta la sua felicità nel lavorare a questo ambizioso progetto.

Questo è un universo così ricco che merita la massima attenzione ai dettagli. Siamo tutti fan di questa IP con cui siamo cresciuti e ci dedichiamo completamente a fornire ai giocatori il gioco che hanno sognato per decenni. Siamo estremamente grati di poter lavorare su questa IP e faremo del nostro meglio per offrire un’esperienza di gioco eccezionale.

Il mecha in questione dovrebbe arrivare nel 2023 su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Mentre aspettate, che ne dite di ingannare l’attesa andando a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!