Goldfox Gaming lancia AkiOlympics: tutti i dettagli!

Tramite comunicato stampa, Goldfox Gaming ha annunciato il lancio di una nuova competizione in ambito videoludico, stavolta multidisciplinare, chiamata AkiOlympics

Il mondo degli eSports è in continua espansione, sia tra il pubblico, sia tra gli investitori e, infine, anche tra la stampa che si sta sempre più specializzando nel settore. Tantissime sono le aziende che si stanno interessando a questo “nuovo” universo in espansione, basti pensare alla sola Sony che recentemente sembrava voler brevettare una piattaforma di scommesse online. E tantissimi sono anche gli eventi organizzati in giro per l’Italia, l’Europa e il mondo, apprezzatissimi e molto vivaci seppur, ultimamente, prettamente online a causa della pandemia di Coronavirus. Tramite comunicato stampa, ci è giunta notizia del lancio di una nuova competizione videoludica multidisciplinare ad opera di Goldfox Gaming. AkiOlympics, questo il titolo del torneo, è la prima competizione italiana che andrà ad interessare diversi videogiochi contemporaneamente.

In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, di cui è stato anche recentemente rilasciato il videogioco ufficiale, il brand di AKIDRAGON propone un nuovo format di competizione alla sua community in continua crescita. Un grande torneo con ricchi premi per chi riuscirà ad accedere al podio in ogni categoria, e che comprenderà una grande varietà di titoli. A partire da Call of Duty Warzone, passando per gli ovvi PES e FIFA, per arrivare a Rocket League, Rainbow Six Siege e, perché no, anche un bel torneo di cosplay. Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili sul sito AKIDRAGON, che potete raggiungere cliccando qui.

Goldfox Gaming presenta AkiOlympics: ecco le date per iscrivervi!

Le iscrizioni saranno possibili a partire dalle ore 16 del 23 luglio 2021 fino alle ore 15 del 3 agosto 2021, in perfetta sincronia con le competizioni olimpiche in Giappone. Inoltre, sempre il 23 luglio alle 16 ci sarà un Live Show per l’inaugurazione ufficiale delle competizioni che potete seguire sul canale ufficiale Twitch di AKIDRAGON. La giuria chiamata a valutare le prestazioni dei partecipanti nelle varie discipline sarà formata da vari membri del talent team di AKIDRAGON e tutto il torneo sarà riassunto sui profili social e sui canali streaming del brand.

Siete interessati alla nuova competizione proposta da Goldfox Gaming, AkiOlympics? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!