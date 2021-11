Golden Joystick Awards: due nuove categorie di premi annunciate

I Golden Joystick Awards 2021 introdurranno due nuove categorie di premi particolarmente richieste da tutta la community videoludica

Per celebrare 50 anni di storia videoludica, i Golden Joystick Awards stanno introducendo due nuove categorie di premi per lo show di quest’anno. I Golden Joystick Awards stanno per rimpolpare il loro parco premiazioni per celebrare 50 anni di videogiochi: Best Gaming Hardware of All Time e Ultimate Game of All Time. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Golden Joystick Awards: Hardware of All Time e Ultimate Game of All Time sono le nuove categorie di premi disponibili

Le votazioni per le due categorie Hardware of All Time e Ultimate Game of All Time (ossia le nuove categorie di premi dei Golden Joystick Awards) sono ora aperte. Come potrete facilmente intuire dai nomi la prima delle due categorie nasce per celebrare la migliore console o componente hardware videoludica di tutti i tempi, mentre nella seconda, molto “semplicemente”, gareggeranno i videogiochi considerati come vere e proprie pietre miliari della storia di questo giovane medium.

Il direttore dei contenuti Daniel Dawkins ha dichiarato quanto segue a proposito delle prossime premiazioni:

Abbiamo riunito un gruppo eterogeneo di luminari del settore per creare una rosa di 20 giochi, considerando fattori come ricezione critica, impatto sociale, successo commerciale, eredità e influenza, oltre a una misura delle preferenze personali. Speriamo che la nostra shortlist rappresenti la diversità e il successo della nostra industria da 50 anni, che – per definizione – è stata costretta a escludere alcuni giochi davvero eccezionali. Potete scoprire di più sul processo di valutazione su GamesRadar e non vediamo l’ora di scoprire quali giochi e hardware il pubblico voterà come vincitori.

Vi ricordiamo che i Golden Joystick Awards si terranno il 23 novembre. Insomma, sembra proprio che in attesa del “pezzo da novanta”, ovvero i The Game Awards 2021 (presentati da Geoff Keighley e la cui data è stata già annunciata diverso tempo fa) ci sarà da divertirsi. Siete interessati a scoprire di quali membri sarà composta la giuria dell’evento e, soprattutto, quali sono i giochi papabili in qualità di miglior titolo del 2021? Allora non vi resta che leggere questo nostro articolo.

