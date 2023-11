Golden Joystick Awards 2023: ecco la lista di tutti i vincitori!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista completa di tutti i vincitori ai Golden Joystick Awards 2023: un’edizione particolarmente pregna di grandi titoli, ma chi si sarà portato a casa la statuetta?

In attesa dei The Game Awards 2023, la più prestigiosa fra le votazioni annuali in tema videoludico, diamo insieme un’occhiata alla lista di tutti i vincitori ai Golden Joystick Awards 2023, che ne pensate? Vincitore e protagonista assoluto di quest’edizione è decisamente Baldur’s Gate 3. Il titolo di Larian Studios si è portato a casa diverse statuette, fra cui quello di Ultimate Game of the Year, ma non solo: premiato anche per il Best Storytelling, Best Visual Design, PC Game of the Year e Best Game Community.

La lista completa dei vincitori ai Golden Joystick Awards 2023

Qui sotto trovate la lista completa di tutti i vincitori ai Golden Joystick Awards 2023:

Ovviamente sono presenti anche altri grandi titoli di quest’anno, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Starfield che vincono, quasi ovviamente, rispettivamente il Nintedo Game of the Year e l’Xbox Game of the Year. Premiata anche l’espansione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty con due premi, Best Game Trailer e Best Game Expansion. Per la controparte Sony, invece, troviamo Resident Evil 4, mentre come titolo più atteso per il futuro prossimo l’ovvio Final Fantasy 7 Rebirth.

Questa era dunque la lista completa con tutti i vincitori dei Golden Joystick Awards 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti